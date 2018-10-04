'Robin Hood' bankacı zenginlerin hesabından yoksullara 1 milyon euro aktardı

Dolomiti dağlarındaki Forni di Sopra kasabasında Banca di Carnia e Gemonese'de yıllardır müdürlük yapan Gilberto Baschiera, İtalya'da mali krizin etkisini hissettirmeye başlamasından sonra "emeklileri ve gençleri yalnız bırakan sisteme isyan etti".

2009 yılında bir müşterinin kredi başvurusu banka tarafından reddedilince Baschiera, duruma müdahale etmeye karar verdi. Bu tarihten itibaren, kredi başvurusu reddedilen ya da maddi durumu kötü olan banka müşterilerinin hesaplarına azar azar para aktarmaya başladı.

Mahkemede verdiği ifadeye göre Baschiera, bu şekilde maddi durumu iyi olmayan müşterilerin hesaplarında daha fazla para görüneceğini ve kredi almaya hak kazanacaklarını hesaplıyordu. Bu krediler çıktıktan sonra da aldığı parayı sahiplerine iade etmeyi planlıyordu.

Ancak bazı krediler çıkmayınca ve bazı müşteriler de "ödünç" parayı iade etmeyince Baschiera'nın sistemi açık vermeye başladı.

İtalyan basını tarafından "Robin Hood bankacı" olarak adlandırılan Baschiera 7 yıl içinde 1 milyon euronun üzerinde parayı zenginlerin hesaplarından alıp fakirlere aktardı.