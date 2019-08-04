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'Robinson Nine'nin ayılarla başı dertte

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 11:53 | Son Güncelleme

TRABZON’un Tonya ilçesinde yeğeninin ölümünden sonra köyüne dönmeyip yaz-kış 1900 rakımlı Karakısrak Yaylası'ndaki evinde tek başına yaşayan ve yörede 'Robinson Nine' olarak tanınan Fadime Kayacı'nın (84), son günlerde ayılarla başı dertte. Ayıların evine dadandığı Kayacı, "Üç kere ayı kapımı kırdı, evime geldiğimde kapımı açık buldum.

'Robinson Nine'nin ayılarla başı dertte

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Tonya ilçesinde yeğeninin ölümünden sonra köyüne dönmeyip yaz-kış 1900 rakımlı Karakısrak Yaylası'ndaki evinde tek başına yaşayan ve yörede 'Robinson Nine' olarak tanınan Fadime Kayacı'nın (84), son günlerde ayılarla başı dertte. Ayıların evine dadandığı Kayacı, "Üç kere ayı kapımı kırdı, evime geldiğimde kapımı açık buldum. Ne yapacağımı şaşırdım. Ama yine de korkmuyorum” dedi.
Tonya ilçesinde yaz aylarında 1900 rakımlı Karakısrak Yaylası'nda oturan Fadime Kayacı'nın, 1984 yılında yaylada yanına gelen yeğeni 14 yaşındaki Ali Haydar Kayacı, sara nöbeti geçirdi. Yaylada ot toplayan Fadime Kayacı, döndüğü evde yeğeninin cansız bedeniyle karşılaştı. Yaylada toprağa verilen yeğeninin ölümüne çok üzülen Kayacı, o tarihten sonra tedavisi için bir ara indiği köyüne, yakınlarının ısrarına karşın yaz- kış bir daha dönmedi. Kayacı, zorlu kış mevsiminde kimsenin kalmadığı yaylayı, kendine yurt edindi. İlçede 2011 yılında yapılan 'En beğenilen ev kadını’ anketinde birinci seçilen, ilerleyen yaşına rağmen cesurca yaşam tarzı nedeniyle 'Robinson nine' olarak bilinen Fadime Kayacı, 33 yıl aradan sonra ilk kez önceki yıl kış mevsiminde köyüne döndü.
'AYI 3 KERE KAPIMI KIRDI'
Kalaycı'nın son günlerde, yaylada kaldığı ormanlık alandaki evinde başı ayılarla derde girdi. Yaylada sessiz sakin bir yaşamı tercih eden Kalaycı, evine dadadan ayıların kapısını kırdığını, ama kendisinin korkmadığını söyledi. İlerleyen yaşına rağmen kendi ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını belirten Kayacı, Ayılar son günlerde çoğaldı. Üç kere ayı kapımı kırdı, evime geldiğimde kapımı açık buldum. Pirincimi, şekerimi, neyim varsa yedi, bir tek baklalarımı yemedi. Ayı evime girdiğinde evde değildim, bahçede iş yapıyordum. Evime geldiğimde kapımı açık buldum. Ne yapacağımı şaşırdım. Yine de korkmuyorum. Köpeğimle birlikte yaşıyorum bu dağlarda, bu olmazsa arkadaşsız buralarda yaşayamam” dedi.
'ONA İLGİ GÖSTERİYORUZ'
Fadime Kayacı ile yakından ilgilenen komşusu Ali İhsan Kurt da yaşlı kadının evine ayıların saldırdığını ifade ederek, “Ayılar, evin iki kapısını da kırdı. Üç sefer eve ayı geldi ve üçünde de evin kapısını kırdı. Üçüncü sefer evin kapısı kırılınca Fadime nine tedirgin oldu. Yaylada kimsesizdir, kimsesiz olduğu için, sahip çıkanı olmadı. Hep biz ona ilgi gösteriyoruz" diye konuştu.
Bu arada, popülâsyonu artan ve kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek bulmak için dadandığı yayla evlerinin yanı sıra özellikle bölgede ekili tarım arazilerine de zarar veriyor. Yayla sakinleri ve çiftçiler, ayı saldırılarına karşı kendilerince önlem alıyor.

FOTOĞRAFLI

'Robinson Nine'nin ayılarla başı dertte'Robinson Nine'nin ayılarla başı dertte'Robinson Nine'nin ayılarla başı dertte'Robinson Nine'nin ayılarla başı dertte

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