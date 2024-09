Roblox nedir? Roblox ile ilgili bilmeniz gerekenler

Roblox, birden fazla oyuncunun aynı anda katılım gösterebildiği bir platform olmasının yanı sıra, "bir oyun oluşturma aracı"dır. Roblox'ta kullanıcılar kendi oyunlarını tasarlayıp geliştirebilmektedir.

Roblox nedir?

Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrim içi deneyim platformu ve içerik oluşturma aracıdır. Roblox ücretsiz mi sorusuna yanıt olarak; oyun içerisindeki satın almalar haricinde Roblox ücretsiz oynanabilmektedir.

Roblox ne işe yarar?

Roblox'un başlıca kullanım alanları şunlardır:

Oyun Geliştirme: Kullanıcılar, Roblox Studio adlı araç sayesinde kendi oyunlarını geliştirebilmektedir.

Platformda, kullanıcılar tarafından oluşturulmuş çeşitli oyunlar bulunur.

Roblox nasıl indirilir?

Roblox Türkiye'de şu anda erişime engellenmiş durumdadır ancak Roblox nereden indirilir sorusu sıklıkla sorulur. Roblox'un erişime açılmış olması durumunda Roblox şöyle indirilir:

Roblox.com sitesi açıldığında, ilk olarak hesaba giriş yapılır. Roblox girişi yapıldıktan sonra, seçilen bir oyuna tıklanır. Ekranda, yeşil renkte "Play" (Oyna) butonu görülür. Roblox indirmek için bu butona tıklanır. Tıklandığında, oyunu indirmek için gerekli işlem başlatılacaktır. İndirmenin devam ettiğini belirten bir açılır pencere görüntülenir. Ardından, bir program seçilmesini isteyen başka bir açılır pencere çıkar. Bu pencereden Roblox seçilip onaylandığında, oyun yüklenmeye başlayacaktır. Ayrıca Android platformu için roblox apk seçeneği de mevcuttur.

Roblox oynamak haricinde oyun geliştirmek isteyenler, Roblox Studio uygulamasını indirir.

Roblox nasıl oynanır?

Roblox nasıl kullanılır diye sorulduğunda; Roblox tek bir oyun değildir; birden fazla oyun içeren bir platform olmaktadır. PC kullanıcıları için kontrol seçenekleri sunar. Platformun yardım bölümü, yeni başlayanlar için klavye ve mouse haritası gibi rehberler sağlar. İleri hareket etmek için "W" tuşunu veya yukarı ok tuşunu, geri gitmek için "S" tuşunu veya aşağı ok tuşu kullanılır. Sola hareket etmek için "A" tuşu veya sol ok tuşu, sağa hareket etmek için ise "D" tuşu veya sağ ok tuşu kullanılır. Zıplamak için boşluk tuşuna basılır.

Roblox zararlı mı?

Roblox Türkiye'de şu anda erişime engellenmiş durumdadır. Bu karar, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, platformda çocukların istismarına neden olabilecek içerikler bulunduğu gerekçesiyle verilmiştir.

Konu çocuklar olduğunda ise "Roblox güvenli mi?" ve "Roblox tehlikeli mi?" soruları gündeme gelir. Ebeveynler, özellikle çocuklarının bu dijital dünyada geçirdiği zamanı dikkatle izlemeli ve deneyimlerini kontrol altında tutmalıdır.

"Roblox'un zararları nelerdir?" diye soran ebeveynler için çocuklar, roblox oynadığı esnada birçok istismara ve siber zorbalıklara maruz kalabilir. Dolayısıyla ebeveyn kontrolü gerektirir. Ebeveynlerin, hangi platform olursa olsun içerik ve etkileşimlerini takip etmeleri her zaman tavsiye edilir.