HABER

ROBOİK “İnsansız ve Otonom Kara Araçları Yarışması” finali SSB’de yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 13:16 | Son Güncelleme

ROBOİK “İnsansız ve Otonom Kara Araçları” Yarışması finali, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığında yapıldı.

ROBOİK “İnsansız ve Otonom Kara Araçları” Yarışması finali, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığında yapıldı. Toplam 34 takım ve katılımcının üç farklı kategoride projelerini sunduğu yarışmanın ödül töreni, Eylül ayında İstanbul’da düzenlenecek Teknofest’te gerçekleştirilecek.
Savunma sanayiinde önemi giderek artan insansız ve otonom sistemler alanında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından düzenlenen “ROBOİK” çatısı altındaki yarışmalardan “İnsansız ve Otonom Kara Araçları (İKA) Geliştirme Yarışması”, 27-28 Ağustos tarihlerinde Ankara’da yapıldı. Öğrenci ve bağımsız katılımcılar kategorisinde 78, küçük ölçekli işletmeler kategorisinde 8 başvurunun yapıldığı projeler, Savunma Sanayi Başkanlığı, akademisyenler ve savunma sektörü çalışanlarından oluşan 20 kişilik jüri heyeti tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucu 14 farklı üniversiteden 20 öğrenci takımı ve 9 bağımsız katılımcı ile küçük ölçekli işletmeler kategorisinde 5 takım finale kalarak yarışmaya katılmaya hak kazandı. Yarışmada Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeli, akademisyenler ve savunma sektörü çalışanlarından oluşan 26 kişilik danışma kurulu tarafından belirlenen otonom görevler içeren senaryolara odaklanıldı. Öğrenciler ve bağımsız katılımcılar kategorisi için meskun mahal, kurtarma ve imha görevleri belirlenerek, yarışmacıların belirleyecekleri 2 kategoride yarışmaları istendi. Küçük ölçekli işletmeler kategorisi için haritalama, throwbot ve offroad görevleri belirlenerek, yarışmacıların belirleyecekleri bir kategoride yarışmaları istendi. Serbest kategori ise prototipi, ürünü veya kabiliyeti olan herkesin gösterim yapabilmesi için belirlendi.
Yarışma ile ilgili önemli bir detay da yarışmaya katılan öğrenci ve bağımsız katılımcılardan oluşan takımlara algoritmalarını gerçekleştirecekleri platform desteği ve küçük ölçekli işletmelere maddi destek sağlanması oldu. Bu sayede katılımcıların algoritmalara odaklanarak yerli ve milli yazılımların geliştirilmesi hedeflendi. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Eylül ayında İstanbul’da düzenlenecek Teknofest’te verilecek.
Yarışmayla ilgili değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “ROBOİK yarışmalarıyla yetenekli gençlerimizin ve küçük ölçekli firmalarımızın savunma sektörüne aşinalığının kazandırılması, teknolojinin bu alanında Türkiye çapında bilinilirliğin artırılması, teknolojik açıdan yenilikçi fikirlerin ortaya çıkarılması ve bu fikirlerin somut ürünlere dönüştürülmesini amaçlıyoruz. Fikri olan herkese ulaşma yaklaşımıyla başlattığımız ROBOİK yarışmalarının yerli ve milli hassasiyetle yürüttüğümüz savunma sanayii çalışmalarımıza ve ileri teknoloji alanındaki projelerimize önemli katkıları olacaktır. Yarışmaya başvuran bütün üniversite öğrencilerimize, katılımcılara ve işletmelere teşekkür ediyor, finale kalan ve dereceye giren yarışmacılarımızı tebrik ediyorum” dedi.

PARTNER Moda yarışmasıyla tanınmıştı! Son hali şaşkına çevirdi Moda yarışmasıyla tanınmıştı! Son hali şaşkına çevirdi
(Özel) Milli Mücadele yıllarındaki Yunan siperleri ilk defa görüntülendi(Özel) Milli Mücadele yıllarındaki Yunan siperleri ilk defa görüntülendi
Hükümlüler, Gölköy mesire yerini temizlediHükümlüler, Gölköy mesire yerini temizledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

Davutoğlu canlı yayında soruları yanıtladı

Davutoğlu canlı yayında soruları yanıtladı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eş cinayeti sanığı: Hakaret ettiği için vurdum, ambulans çağırmadım

Hakaret ettiği için vurdum, ambulans çağırmadım

İkinci Efes Olarak anılıyor! Aizanoi Antik Kenti'nde anıt mezar kalıntısına rastlandı

Aizanoi kazılarında 'anıt mezar' bulundu

Uyuşturucu operasyonunda yakalananlar adliyeye böyle getirildi

Uyuşturucu operasyonunda yakalananlar adliyeye böyle getirildi

3 ilde 'Kıran-2' operasyonu! 117 tim katılıyor

Bölgeden sıcak fotoğraf! Havadan ve karadan abluka

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı (Reşat Nazmi Oral kimdir?)

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

İstanbul'da halk otobüsü kontrolden çıkıp evin duvarına çarptı! Yaralılar var

İstanbul'da halk otobüsü kontrolden çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.