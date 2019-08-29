ROBOİK yarışmasında final heyecanı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından insansız ve otonom sistemler alanında düzenlenen ROBOİK İnsansız ve Otonom Kara Araçları Yarışması'nın finali gerçekleştirildi. Toplam 34 takımın 3 kategoride projelerini sunduğu yarışmanın ödülleri eylül ayındaki Teknofest'te verilecek.

SSB'den yapılan açıklamaya göre, ROBOİK İnsansız ve Otonom Kara Araçları Yarışması'nın Ankara'da yapılan finali için öğrenci ve bağımsız katılımcılar kategorisinde 78, küçük ölçekli işletmeler kategorisinde 8 başvuru geldi. Projeler, Cumhurbaşkanlığı SSB, akademisyenler ve savunma sektörü çalışanlarından oluşan 20 kişilik jüri tarafından değerlendirildi.

14 farklı üniversiteden 20 öğrenci takımı ve 9 bağımsız katılımcı ile küçük ölçekli işletmeler kategorisinde 5 takımın finale kaldığı yarışmada, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeli, akademisyenler ve savunma sektörü çalışanlarından oluşan 26 kişilik Danışma Kurulu tarafından belirlenen otonom görevler içeren senaryolara odaklanıldı. Yarışmacılardan meskun mahal, kurtarma ve imha görevlerinin yanı sıra haritalama, throwbot ve offroad görevlerini yerine getirmeleri istendi.