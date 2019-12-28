Roboski - Ferhat Encü: Katliamı yapanlar cezasızlıkla ödüllendirilirken, devletin mahkemesinden geçmeyen tek bir aile kalmadı

Ailelerin yedi yıllık hukuki mücadelesi netice vermedi. Davada kimse yargılanmazken, son noktayı Haziran ayında AİHM koydu ve gerekli iç hukuki yollarının tüketilmediğini belirterek, Roboski davasını kabul edilemez buldu.

BBC Türkçe'nin telefonla görüştüğü Ferhat Encü ise sekiz yılda yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

Şırnak'ın Uludere İlçesi, Gülyazı ve Roboski Köyü'nde yaşayan ve Irak'a kaçakçılığa giden 19'u çocuk, 34 köylünün 28 Aralık 2011 gecesi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki savaş uçağının bombalaması ile hayatlarını kaybetmelerinin üzerinden sekiz yıl geçti.

Roboski'deki hava saldırısında kardeşi Serhat ile birlikte 27 akrabasını kaybeden HDP'nin Şırnak eski milletvekili Ferhat Encü, sekiz yıllık süreçte Roboskili ailelerin adalet beklentisinin darbe aldığını, travmayı hala atlatamadıklarını söyledi.

'Sorumluların yargılanmayışı öfkeye neden oldu'

Encü, "Aileler, çocuklarının parçalanmış bedenlerini battaniyelere, çuvallara sararak katır sırtında taşıyıp hastaneye götürdüler, olayın ilk anından itibaren yaşanan travma hala geçmiş değil. Annelerimiz siyah matem elbiselerini çıkarmadı daha. Bu olay sadece aileler için değil, yöredeki insanlar için de büyük bir travma. Bu korkunç katliamın sorumlularının bulunup yargılanmayışı da devlete karşı öfkenin ortaya çıkmasına neden oldu" dedi.

Kardeşi Serhat Enci ile birlikte 27 akrabasını kaybeden HDP eski milletvekili Encü, sekiz yıllık süreçte Roboski ailelerin çok net talepleri olduğunu belirterek, bunları şöyle aktardı:

"Adalet, faillerin yargılanması ve devletin ailelerden özür dilemesini istedik. Roboski aileleri bu talepler için bir mücadele başlattı ama devlet onları görmezden gelerek bu taleplerini tazminatlarla, kan paralarıyla susturmaya, bastırmaya çalıştı."