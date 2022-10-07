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Robot Ai-Da'dan bir ilk... 11 Ekim'de tarih yazacak!

07.10.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik Krallık parlamentosunun üst kamarası olan Lordlar Kamarası gelecek hafta önemli bir isme ev sahipliği yapacak. Ultra gerçekçi robot sanatçı Ai-Da, önümüzdeki hafta Lordlar Kamarası'nda konuşma yapacak. Ai-Da böylelikle Lordlar Kamarası'nda konuşan ilk robot olarak tarihe geçecek. Ai-Da'nın tarihi konuşması ise ilginç bir konudan oluşacak.

Robot Ai-Da'dan bir ilk... 11 Ekim'de tarih yazacak!

İngiltere'de tasarlanan Ai-Da, çizimler yapan, resimler çizen, heykeller yapan ve hatta şiirler yazan bir robot sanatçısı olduğu için beğeni kazandı. Kimileri ona 'dünyanın ilk ultra gerçekçi robot sanatçısı' dedi, kimileri de "gözaltına aldı" (Geçen yıl sergi için gittiği Mısır'da, Mısırlı güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştı) Daha önce Kraliçe II. Elizabeth'in bir portresini yapan Ai-Da, şimdi ise tarihe geçmeye hazırlanıyor. Robot Ai-Da, bu tarihi an için artık gün sayıyor.

LORDLAR KAMARASI'NDA KONUŞAN İLK ROBOT OLACAK

Ai-Da, salı günü Westminster Sarayı'ndaki Lordlar Kamarası'nda konuşacak. Robot, Lordlar Kamarası İletişim ve Dijital Komitesi'ne hitap edecek. Ai-Da, böylelikle Lordlar Kamarası'nda konuşan ilk robot olacak.

Ai-Da'nın gözlerinde kameralar bulunuyor. Özel olarak tasarlanmış bir yapay zeka dil modelini kullanarak ise sohbet edip soruları yanıtlayabiliyor.

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Ai-Da, Lordlar Kamarası İletişim ve Dijital Komitesi'ne hitap ederken önemli bir konuya değinecek. Robot, yaratıcılığın yapay zeka ve teknoloji tarafından saldırıya uğrayıp uğramadığı hakkında konuşacak. Ayrıca sanat, tasarım, moda ve müzik gibi yaratıcı endüstrilerin geleceğine ilişkin devam eden bir soruşturmayla ilgili kanıtlar sunacak.

Ai-Da'nın Lordlar Kamarası'ndaki ilk konuşması, bir yapay zeka robotunun dünyayı nasıl gördüğünü ve bunun yaratıcılığın geleceği için ne anlama geldiğini anlamamıza yardımcı olacak.

BİLİN İNSANLARININ ÜÇTE BİRİ KORKUYOR

New York Üniversitesi'nin yakın tarihli araştırmasına göre, yapay zeka alanında çalışan bilim insanlarının üçte biri yapay zeka robotlarının neden olacağı bir felaketten korkuyor.

Ai-Da'nın Lordlar Kamarası'ndaki konuşması ise yapay zekanın insanların yerini alma olasılığı hakkında dünya çapında artan bu gibi korkular açısından önemli olacak.


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Anahtar Kelimeler:
robot Ai-Da lordlar kamarası
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