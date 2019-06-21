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Robot eczacı işbaşında

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.06.2019 10:26 | Son Güncelleme

KEMOTERAPİ tedavisinde kullanılan kanser ilaçları artık robot eczacı ile hazırlanırken ilaç israfı önlenmiş oluyor.

Robot eczacı işbaşında

İZMİR, (DHA)- KEMOTERAPİ tedavisinde kullanılan kanser ilaçları artık robot eczacı ile hazırlanırken ilaç israfı önlenmiş oluyor. 'Robot eczacı' tarafından hazırlanan ilaçlar mikrogram gibi küçük değerler ile ölçülürken hata payı da en aza indirilmiş oluyor.
İzmir Kent Onkoloji Merkezi'nden Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Rüçhan Uslu, tıpta gerçekleşen son teknolojik gelişmeler ile ilaçları robotları hazırlamasının önemine değindi ve şunları söyledi:
"Kanser yaklaşık 200 farklı türü olan bir hastalık. Bunun dışında her insan birbirinden farklı, cinsiyet, boy, kilo, vücut yapısına sahip ve organ fonksiyonları farklı. Kiminin şeker, tansiyon gibi yandaş hastalıkları var. Bu farklılıklarla birlikte genetik, teknolojik ya da ilaç vs. alanındaki gelişmeler de göz önüne alındığında hastaların standart yöntemlerle tedavi edilmesi mümkün değil. Kişiye özel yani bireyselleştirilmiş tedaviler gündeme geldi ve bu gelişmeler tedaviye tek bir hekimin değil multidisipliner bir yaklaşımla çeşitli branşlardan hekimlerin oluşturduğu tümör konseylerince karar verilmesi gerekliliğini de ortaya koydu. Tıp global bir bilgi olarak sadece kurum, ülke içi değil uluslararası paylaşılan, iş birliği gerektiren bir alan oldu."
'KEMOTERAPİ İLAÇLARI GRAVİMETRİK HAZIRLANIYOR'
ABD'de bulunan Houston Methodist Hospital ile işbirliği yaptıklarını ifade eden Prof. Dr. Uslu, hastalara verilen ilaçların robot eczacı sayesinde en doğru dozlarda verildiğini belirtti ve şöyle devam etti:
"Kemoterapi ilaçları eskiden elle hazırlanmak zorundaydı, artık merkezimizde olduğu gibi robotik sistemle hazırlanıyor. Bu sistemle ilaç hazırlanması hasta açısından çok önemli. Çünkü büyük bir hassasiyetle doğru dozda, el değmeden, steril kapalı ortamda hatasız hazırlanıyor. Robot, kemoterapi ilaçlarını, gelişmiş sensörleri ve elektronik terazisi sayesinde gravimetrik olarak (karışımlardaki maddeleri ayırıp ölçerek) hazırlıyor. Yani hastaya ne bir gram eksik ne bir gram fazla ilaç veriliyor."
'ROBOTİK SİSTEMLE İLAÇ İSRAFI ÖNLENİYOR'
Kent Sağlık Grubu Sorumlu Eczacısı Anıl Özyaman ise kemoterapi ilaçlarının tamamına yakınının toksik etkileri nedeniyle tehlikeli ilaç grubunda yer aldığını belirtti ve "Miligram ve mikrogram bazında karıştırılması gerekebilen kanser ilaçları robotik sistemle hatasız hazırlanırken, ilaç israfı da önlenmiş oluyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Robot eczacı işbaşındaRobot eczacı işbaşındaRobot eczacı işbaşındaRobot eczacı işbaşında

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