HABER

Robot işçi göreve başladı. Türkiye'de bir ilk

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.08.2018 13:41 | Son Güncelleme

Katılım bankası Albaraka Türk, Türkiye’de ilk kez robotik süreç otomasyonu uygulamasını hayata geçirerek ilk robot çalıştıran banka unvanına sahip oldu.

Robot işçi göreve başladı. Türkiye'de bir ilk

Bu proje aslında o kadar da uzak olduğumuz planlar arasında yer almıyor.

Herkesin bildiği gibi robotların ve yapay zeka sistemlerinin ilerlemesi ile birlikte insan gücüne tamamıyla ihtiyaç kalınmayacağı düşünceleri o kadar da yabancı gelmiyor kulağa. Türk bankacılık sektöründe de robotik teknoloji kullanımı günden güne artıyor.

Bu ihtiyacı gidermek amacıyla da Katılım bankası Albaraka Türk, Türkiye’de ilk kez robotik süreç otomasyonu uygulamasını hayata geçirerek ilk robot çalıştıran banka unvanına sahip oldu. İnsan çalışanların yapabileceği her işi yapabilen robot, çok daha hızlı ve hatasız bir iş ortaya koyuyor.

Türkiye'de artık robot işçi de var!

POC aşamasında yapılan analizlere göre robot, ortalama bir çalışana göre üç kat daha hızlı çalışıyor ve 7 gün 24 saat tam verimle çalışabiliyor. Eh malum; yeme, içme ve sigara molası gibi ihtiyaçları gerek duymamakta.

Bu sayede robot, aylık tam tamına 15 bin TL tasarruf sağlayarak yatırıma geri dönüş oranını yüzde 1200 artırıyor.

Konu ile alakalı olarak Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çetin; ‘’Şu anda ayda 600 saatten fazla çalışan saati tasarruf ediliyor. Bu sonuçlar 1 robotu yüzde 50-60 kapasite ile çalıştırma sonucunda elde edildi. Nihai olarak önümüzdeki 3 ayda 5 robotu tam kapasite ile çalıştırmayı hedefliyoruz.’’ dedi.

Kaynak: Teknolojioku

PARTNERPrezervatifleri sakın cebinizde yada cüzdanınızda saklamayın! İşte nedeniPrezervatifleri sakın cebinizde yada cüzdanınızda saklamayın! İşte nedeni
ZTE Nubia Z18 satış tarihi belli olduZTE Nubia Z18 satış tarihi belli oldu
Türkiye'de bu teknoloji ürünleri satılıyorTürkiye'de bu teknoloji ürünleri satılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Robot işçi albaraka türk

En Çok Okunan Haberler

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Bahar Candan'dan üstsüz poz!

Bahar Candan'dan üstsüz poz!

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump şimdi de Google'ı hedef gösterdi

Trump şimdi de Google'ı hedef gösterdi

ZTE Nubia Z18 satış tarihi belli oldu

ZTE Nubia Z18 satış tarihi belli oldu

Türkiye'de bu teknoloji ürünleri satılıyor

Türkiye'de bu teknoloji ürünleri satılıyor

Redmi Note 6 Pro geliyor

Redmi Note 6 Pro geliyor

Audi ile BMW sosyal medyada birbirine girdi!

Audi ile BMW sosyal medyada birbirine girdi!

FIFA 19'un sistem gereksinimleri açıklandı!

FIFA 19'un sistem gereksinimleri açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.