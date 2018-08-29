Robot işçi göreve başladı. Türkiye'de bir ilk

Bu proje aslında o kadar da uzak olduğumuz planlar arasında yer almıyor.

Herkesin bildiği gibi robotların ve yapay zeka sistemlerinin ilerlemesi ile birlikte insan gücüne tamamıyla ihtiyaç kalınmayacağı düşünceleri o kadar da yabancı gelmiyor kulağa. Türk bankacılık sektöründe de robotik teknoloji kullanımı günden güne artıyor.

Bu ihtiyacı gidermek amacıyla da Katılım bankası Albaraka Türk, Türkiye’de ilk kez robotik süreç otomasyonu uygulamasını hayata geçirerek ilk robot çalıştıran banka unvanına sahip oldu. İnsan çalışanların yapabileceği her işi yapabilen robot, çok daha hızlı ve hatasız bir iş ortaya koyuyor.

Türkiye'de artık robot işçi de var!

POC aşamasında yapılan analizlere göre robot, ortalama bir çalışana göre üç kat daha hızlı çalışıyor ve 7 gün 24 saat tam verimle çalışabiliyor. Eh malum; yeme, içme ve sigara molası gibi ihtiyaçları gerek duymamakta.

Bu sayede robot, aylık tam tamına 15 bin TL tasarruf sağlayarak yatırıma geri dönüş oranını yüzde 1200 artırıyor.

Konu ile alakalı olarak Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çetin; ‘’Şu anda ayda 600 saatten fazla çalışan saati tasarruf ediliyor. Bu sonuçlar 1 robotu yüzde 50-60 kapasite ile çalıştırma sonucunda elde edildi. Nihai olarak önümüzdeki 3 ayda 5 robotu tam kapasite ile çalıştırmayı hedefliyoruz.’’ dedi.

Kaynak: Teknolojioku

