‘Robot kol’ ile daha güvenli kimya deneyleri yapılacak

Van’ın Erciş ilçesindeki lise öğrencileri, kimyasal tehlikesi olabilecek deneyleri güvenli hale getirmek amacıyla ‘robot kol’ tasarladı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) açılan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) sergisinde, 100 projeden en büyük ilgiyi lise öğrencilerinin yaptığı ‘robot kol’ projesi gördü. İslam Sağlam ile Azad Fidan isimli lise öğrencileri, kimyasal tehlikesi olabilecek deneyleri uzaktan kontrol etmek, kimya öğretmenlerinin daha kolay ve güvenli ders anlatımını sağlayacak robot kol projesi geliştirdi. Android telefonla uzaktan kontrolü sağlanan robot kol, üzerinden gaz ve alev sensörleri bulunuyor. Robot kolun bu özelliği sayesinde laboratuvar ortamındaki deneyler daha güvenli hale geliyor.

İHA muhabirine konuşan Azad Fidan isimli öğrenci, robot kol projeleriyle öğrencilerin kimya derslerini daha iyi anlayacağını belirtti. Öğrencilerin robot kol ile teorik bilgileri güvenli bir şekilde sahada uygulama fırsatı bulacağını ifade eden Fidan, “Kimya alanında çok sayıda deney yapılmaktadır. Bu deneyler sırasında gaz sızıntısı ve patlamalar gibi tehlikeli durumlar vardır. Bu tür tehlikelerin yaşanmaması adına kimya dersi öğretmenleri dersi sözel olarak anlatıp geçmektedir. Bu nedenle öğrencilerde kalıcı bir öğrenme sağlanamamaktadır” dedi.