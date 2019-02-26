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‘Robot kol’ ile daha güvenli kimya deneyleri yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 09:20 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş ilçesindeki lise öğrencileri, kimyasal tehlikesi olabilecek deneyleri güvenli hale getirmek amacıyla ‘robot kol’ tasarladı.Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) açılan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) sergisinde, 100 projeden en büyük ilgiyi lise öğrencilerinin yaptığı ‘robot kol’ projesi gördü.

Van’ın Erciş ilçesindeki lise öğrencileri, kimyasal tehlikesi olabilecek deneyleri güvenli hale getirmek amacıyla ‘robot kol’ tasarladı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) açılan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) sergisinde, 100 projeden en büyük ilgiyi lise öğrencilerinin yaptığı ‘robot kol’ projesi gördü. İslam Sağlam ile Azad Fidan isimli lise öğrencileri, kimyasal tehlikesi olabilecek deneyleri uzaktan kontrol etmek, kimya öğretmenlerinin daha kolay ve güvenli ders anlatımını sağlayacak robot kol projesi geliştirdi. Android telefonla uzaktan kontrolü sağlanan robot kol, üzerinden gaz ve alev sensörleri bulunuyor. Robot kolun bu özelliği sayesinde laboratuvar ortamındaki deneyler daha güvenli hale geliyor.
İHA muhabirine konuşan Azad Fidan isimli öğrenci, robot kol projeleriyle öğrencilerin kimya derslerini daha iyi anlayacağını belirtti. Öğrencilerin robot kol ile teorik bilgileri güvenli bir şekilde sahada uygulama fırsatı bulacağını ifade eden Fidan, “Kimya alanında çok sayıda deney yapılmaktadır. Bu deneyler sırasında gaz sızıntısı ve patlamalar gibi tehlikeli durumlar vardır. Bu tür tehlikelerin yaşanmaması adına kimya dersi öğretmenleri dersi sözel olarak anlatıp geçmektedir. Bu nedenle öğrencilerde kalıcı bir öğrenme sağlanamamaktadır” dedi.

“Robot kol android telefonla kontrol ediliyor”
Robot kol projesinin özellikleri hakkında bilgi veren İslam Sağlam isimli öğrenci ise, “Robot kolun kontrolü telefonda bulunan bir uygulama sayesinde sağlanıyor. Robot kolun üzerinde alev ve gaz sensörleri bulunmaktadır. Alev sensörleri, alevi algıladığında sinyal vermekte ve alevli bölgeye su fışkırtmaktadır. Gaz sensörleri ise, ortamda gaz varsa üzerinde bulunan LED yanmakta ve uyarı ışığı yanmaktadır” diye konuştu.
Robot kol projesini geliştirmeyi amaçladıklarını dile getiren Sağlam, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Robot kol projemiz geliştirilebilir. Altına bir palet takılarak yürümesi sağlanabilir. Aynı zamanda kıskacı geliştirilerek farklı kimya deneylerinde kullanılabilir. Üfleme ve karıştırma deneylerde de kullanılabilir. Şu an robot kontrolü android ile yapılmaktadır. Bu ileride İOS işletim sistemiyle de yapılabilir.”

‘Robot kol’ ile daha güvenli kimya deneyleri yapılacak

‘Robot kol’ ile daha güvenli kimya deneyleri yapılacak

‘Robot kol’ ile daha güvenli kimya deneyleri yapılacak

‘Robot kol’ ile daha güvenli kimya deneyleri yapılacak

‘Robot kol’ ile daha güvenli kimya deneyleri yapılacak

‘Robot kol’ ile daha güvenli kimya deneyleri yapılacak

‘Robot kol’ ile daha güvenli kimya deneyleri yapılacak

‘Robot kol’ ile daha güvenli kimya deneyleri yapılacak

‘Robot kol’ ile daha güvenli kimya deneyleri yapılacak

‘Robot kol’ ile daha güvenli kimya deneyleri yapılacak

‘Robot kol’ ile daha güvenli kimya deneyleri yapılacak

‘Robot kol’ ile daha güvenli kimya deneyleri yapılacak

‘Robot kol’ ile daha güvenli kimya deneyleri yapılacak
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