İnsanın tüm canlılardan ayırılan en büyük özelliği olan beyin gücünü elinden almaya aday yapay zekâda gelinen son aşama hem şaşırtıyor hem de ürkütüyor.

Bu alanda yapılan çalışmalar hızla devam ederse bilim insanları, şu anda yapılan işlerin yüzde 85’inin 2030’a kadar ortadan kaybolacağını öngörüyor. Bu değişim eğitimi de yakından ilgilendiriyor. Öyle ki yakın bir zamanda robot öğretmenler, insan öğretmenlerle aynı sınıfı paylaşacak. Robotlar dersi anlatacak, çocuklara özgüven, yaratıcılık ve etik değerleri ise insan öğretmenler verecek.

Tüm dünyanın ilgisini çeken bu konuyla ilgili Avrupa’nın köklü eğitim kurumlarından Le Rosey tarafından önceki gün, “Yapay Zekâ Dönemi ve İsviçre Eğitimi” konulu panel düzenlendi.

Robot öğretmenler geliyor!

Konuşmacılar arasında Goldsmiths University of London’dan yapay zekâ çalışmalarıyla öne çıkan profesör Mark Bishop, Le Rosey’den Phillippe Gudin, Swiss Learning’den Christophe X. Clivaz, Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cem Say, nörolog Prof. Dr. Sinan Canan, felsefeci Prof. Dr. Kenan Gürsoy ve Zilberman’dan müzisyen Dr. Selçuk Artut yer aldı. Mine Özdemir'in Milliyet'teki haberine göre, panelin satır başları şöyle: