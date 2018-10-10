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Robot öğretmenler geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.10.2018 12:12 | Son Güncelleme

Anlaşılan yakın bir zamanda robot öğretmenler, insan öğretmenlerle aynı sınıfı paylaşacak. İşte detaylar!

Robot öğretmenler geliyor!

İnsanın tüm canlılardan ayırılan en büyük özelliği olan beyin gücünü elinden almaya aday yapay zekâda gelinen son aşama hem şaşırtıyor hem de ürkütüyor.

Bu alanda yapılan çalışmalar hızla devam ederse bilim insanları, şu anda yapılan işlerin yüzde 85’inin 2030’a kadar ortadan kaybolacağını öngörüyor. Bu değişim eğitimi de yakından ilgilendiriyor. Öyle ki yakın bir zamanda robot öğretmenler, insan öğretmenlerle aynı sınıfı paylaşacak. Robotlar dersi anlatacak, çocuklara özgüven, yaratıcılık ve etik değerleri ise insan öğretmenler verecek.

Tüm dünyanın ilgisini çeken bu konuyla ilgili Avrupa’nın köklü eğitim kurumlarından Le Rosey tarafından önceki gün, “Yapay Zekâ Dönemi ve İsviçre Eğitimi” konulu panel düzenlendi.
Robot öğretmenler geliyor!

Konuşmacılar arasında Goldsmiths University of London’dan yapay zekâ çalışmalarıyla öne çıkan profesör Mark Bishop, Le Rosey’den Phillippe Gudin, Swiss Learning’den Christophe X. Clivaz, Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cem Say, nörolog Prof. Dr. Sinan Canan, felsefeci Prof. Dr. Kenan Gürsoy ve Zilberman’dan müzisyen Dr. Selçuk Artut yer aldı. Mine Özdemir'in Milliyet'teki haberine göre, panelin satır başları şöyle:

Prof. Mark Bishop: Yapay zekâyı küçük laboratuvarlardan dünyaya çıkaran gelişmeler oldu. IBM’in geliştirdiği Deep Blue dünyanın en büyük satranç oyuncusu Kasparov’u yendi. Şu anda yapay zekânın sürücüsüz araçlar ortaya koyduğunu görüyoruz ve bunlar kaza yapmadan millerce gidebiliyor.

Bütün bu gelişmeler akademisyenlerin çalışmalarını etkiliyor. Makinelerin daha etkili ve verimli olmaları için çalışıyoruz. Peki, yapay zekâ eğitimi nasıl etkileyecek?

İngiltere’de bağımsız bir think tank var. Yapay zekânın eğitimi etkileyeceği alanları 3 temel sınıfa ayırmış. Öğrenciyle, eğiticiyle ve sistemle ilgili uygulamalar. Hepsi şu fikre dayanıyor. Bir gün yapay zekâ sistemleri, insan kapasitesine eşit olacak.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
robot öğretmen teknoloji

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