HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Robot Şef Hayatınızı Değiştirebilir

Robot Şef Hayatınızı Değiştirebilir

18.07.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tamamen robotların idaresindeki bir mutfakta,,, bir robot şef, değişik yemekler yaparak evlerde ve restoranlarda oyunun kurallarını değiştirebilir

Robot Şef Hayatınızı Değiştirebilir

Tamamen robotların idaresindeki bir mutfakta,,, bir robot şef, değişik yemekler yaparak evlerde ve restoranlarda oyunun kurallarını değiştirebilir.

Kim kendisine lezzetli yemekler hazırlayacak kişisel bir aşçısının olmasını hayal etmemiştir ki?

Artık bunun için bir robot var...

Robot şef Moley’nin yaratıcısı Mark Oleynik, Moley’nin bir şef gibi binlerce değişik yemek yapabileceğini söylüyor.

Robot şef Moley'in yaratıcısı Mark Oleynik, “Bu mutfak, günün istediğiniz saatinde, gece ya da gündüz, istediğiniz yemeğin taptaze yapılabileceği fikri üzerinden doğdu” diyor.

Bu robot, binlerce tarif bulunan bir veri tabanından yemeklerin nasıl yapıldığı bilgisini alabilecek ve onları yapabilecek şekilde programlandı.

O gerçek bir şef...

Mutfak konusunda yenilikçi ve prestijli bir program olan BBC’nin Master Şef yarışmasının 2011 yılındaki birincisi Tim Anderson, alanındaki gelişmelerde önemli bir rol oynadı.

Ödüllü şef Tim Anderson, “Bu robot, mutfakta her türlü işi yapma potansiyeline sahip ve bu sayede bence gerçek şeflerin başka şeyler yapmaları ve daha yaratıcı olmalarının önünü açacaktır” diyor.

Oleynik, “aynı işi insanlar yapamayacağı için değil” diyor.

Mark Oleynik, “Makineler, yapılanları taklit etmek ve yeniden üretim konusunda gayet başarılı. Çok hata yapmıyorlar ve 7 gün 24 saat çalışabiliyorlar. Makinelerin üretim kapasitesi de çok daha yüksek” şeklinde konuşuyor.

Ayrıca çok amaçlı kullanılabiliyorlar.

Oleynik, “Eğer kızartma yemek isterseniz bunu yapacaktır. Ayrıca makarna da yapar, risotto da... İçerisine ne koyduğunuz fark etmiyor makine istediğinizi yapabilir” diyor.

Peki Oleynik’in bu robotu üretirken ki amacı neydi?

Oleynik'in cevabı şöyle: “Yemek!.. Yemek yemeyi seviyorum. Bulabildiğimde değil, istediğimde yemek istiyorum”

Bu, mutfağın ardındaki ana fikir de bu.

Ödüllü şef Tim Anderson, “Tüm dünyada insanların benim sevdiğim yemekleri yediğini görmekten mutlu oluyorum. Bunun insanları gerçekten bir araya getireceğini düşünüyorum” diyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birlikte uyuduğu boğasıyla gündem olmuştu! 'Kral' 26 bin 500 liraya satıldıBirlikte uyuduğu boğasıyla gündem olmuştu! 'Kral' 26 bin 500 liraya satıldı
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Ataşehir'de 'korku' mahallesi! Balkona bile çıkamıyorlarAtaşehir'de 'korku' mahallesi! Balkona bile çıkamıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eski kocasının olduğu fotoğrafı paylaştı, yorum yağdı

Eski kocasının olduğu fotoğrafı paylaştı, yorum yağdı

Tatilciler akın etti! Bozcaada'da adım atacak yer kalmadı

Tatilciler akın etti! Bozcaada'da adım atacak yer kalmadı

''Kankam'' dediği boğası 'Kral'ı sattı: Moralimiz bozuk

''Kankam'' dediği boğası 'Kral'ı sattı: Moralimiz bozuk

Kuyruk uzadıkça uzadı! 36 saatte 75 bin araç giriş yaptı

Kuyruk uzadıkça uzadı! 36 saatte 75 bin araç giriş yaptı

TBMM'de kabul edildi! İşverenlere asgari ücret desteği

TBMM'de kabul edildi! İşverenlere asgari ücret desteği

Korkunç olay! Eşini vurup intihar etti

Korkunç olay! Eşini vurup intihar etti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Gaspçılara direnen çalışanlarına 10'ar bin dolar ödül verdi

Gaspçılara direnen çalışanlarına 10'ar bin dolar ödül verdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sedat Peker'e yönelik operasyonda yeni gelişme

Sedat Peker'e yönelik operasyonda yeni gelişme

'Bu kadar da olmaz' dedirtti! Mezarları gören telefona sarıldı

'Bu kadar da olmaz' dedirtti! Mezarları gören telefona sarıldı

Diyarbakır'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Diyarbakır'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.