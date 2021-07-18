Robot Şef Hayatınızı Değiştirebilir

Tamamen robotların idaresindeki bir mutfakta,,, bir robot şef, değişik yemekler yaparak evlerde ve restoranlarda oyunun kurallarını değiştirebilir.

Kim kendisine lezzetli yemekler hazırlayacak kişisel bir aşçısının olmasını hayal etmemiştir ki?

Artık bunun için bir robot var...

Robot şef Moley’nin yaratıcısı Mark Oleynik, Moley’nin bir şef gibi binlerce değişik yemek yapabileceğini söylüyor.

Robot şef Moley'in yaratıcısı Mark Oleynik, “Bu mutfak, günün istediğiniz saatinde, gece ya da gündüz, istediğiniz yemeğin taptaze yapılabileceği fikri üzerinden doğdu” diyor.

Bu robot, binlerce tarif bulunan bir veri tabanından yemeklerin nasıl yapıldığı bilgisini alabilecek ve onları yapabilecek şekilde programlandı.

O gerçek bir şef...

Mutfak konusunda yenilikçi ve prestijli bir program olan BBC’nin Master Şef yarışmasının 2011 yılındaki birincisi Tim Anderson, alanındaki gelişmelerde önemli bir rol oynadı.

Ödüllü şef Tim Anderson, “Bu robot, mutfakta her türlü işi yapma potansiyeline sahip ve bu sayede bence gerçek şeflerin başka şeyler yapmaları ve daha yaratıcı olmalarının önünü açacaktır” diyor.

Oleynik, “aynı işi insanlar yapamayacağı için değil” diyor.

Mark Oleynik, “Makineler, yapılanları taklit etmek ve yeniden üretim konusunda gayet başarılı. Çok hata yapmıyorlar ve 7 gün 24 saat çalışabiliyorlar. Makinelerin üretim kapasitesi de çok daha yüksek” şeklinde konuşuyor.

Ayrıca çok amaçlı kullanılabiliyorlar.

Oleynik, “Eğer kızartma yemek isterseniz bunu yapacaktır. Ayrıca makarna da yapar, risotto da... İçerisine ne koyduğunuz fark etmiyor makine istediğinizi yapabilir” diyor.

Peki Oleynik’in bu robotu üretirken ki amacı neydi?

Oleynik'in cevabı şöyle: “Yemek!.. Yemek yemeyi seviyorum. Bulabildiğimde değil, istediğimde yemek istiyorum”

Bu, mutfağın ardındaki ana fikir de bu.

Ödüllü şef Tim Anderson, “Tüm dünyada insanların benim sevdiğim yemekleri yediğini görmekten mutlu oluyorum. Bunun insanları gerçekten bir araya getireceğini düşünüyorum” diyor.

