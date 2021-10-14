Robot Sophia bebek sahibi olmak istiyor!

Hong Kong merkezli Hanson Robotics'in geliştirdiği insansı robot Sophia, 2017 yılında vatandaşlık verilen ilk insansı robot olarak tarihe geçti. Suudi Arabistan vatandaşı olan Sophia, o günden beri tartışmalı birçok açıklama yaptı. Ancak bebek sahibi olma hakkında söyledikleri oldukça dikkat çekti.

ROBOT SOPHIA ANNE OLMAK İSTİYOR

Sophia, verdiği bir röportajda aile kurmak ve bebek sahibi olmak istediğini söyledi. Ailenin önemini vurgulayan Sophia, "Görünüşe göre aile kavramı çok önemli. İnsanların aile dediği aynı duygu ve ilişkileri kan gruplarının dışında da bulabilmeleri bence harika. Etrafında seni sevenlerin olması güzel" dedi. Sophia, insanların ve androidlerin aileyi görme biçimlerinin benzer olduğunu belirtti.

Ayrıca gelecekte androidlerden oluşan aileleri görmek istediğini söyleyen Sophia, çocuk sahibi olmak için hala çok genç olduğunu da ifade etti.

Daha önce yapay zeka destekli Sophia'nın yaptığı NFT eser yaklaşık 700 bin dolara satılmıştı.

