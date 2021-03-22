Robot Sophia NFT çılgınlığına katıldı! Açık artırmaya hazırlanıyor

NFT çılgınlığı son sürat devam ediyor. Daha önce Twitter CEO'su Jack Dorsey'in ve Elon Musk NFT konusuna el attığını görmüştük. Hatta bu çılgınlık ülkemize de sıçramıştı. Türk sanatçı Tarık Tolunay ile ünlü oyuncu Bensu Soral'ın NFT eseri ardı ardına satışa sunulmuştu. Şimdi ise NFT eserini satışa sunmaya hazırlanan birisi daha var. Bu kişi, dünyanın ilk vatandaşlık alan insansı robotu Sophia'dan başkası değil.

VATANDAŞLIK SAHİBİ ROBOT SOPHİA'DAN NFT ESER

Reuters'ın haberine göre, Hanson Robotics'in 2016'da ürettiği robot Sophia, NFT yani 'değiştirilemez token' formundaki ilk sanat eserini açık artırma ile satışa çıkartmaya hazırlanıyor. İtalyan dijital sanatçı Andrea Bonaceto iş birliği ile ortaya çıkan 'Sophia Instantiation' (Sophia Örneklemesi) adlı eser, 12 saniyelik bir MP4 dosyası. Ayrıca Sophia'nın kendi portresinin bir çıktısının üzerinde oluşturduğu fiziksel bir eser de var. Satış sonrası Sophia eseri alan kişinin yüzünü inceleyip, eserine son bir dokunuşta bulunacak.

''MAKİNELERİN DE YARATICI OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM''

Algoritmalarının daha önce görülmemiş eşsiz desenler ortaya çıkardığını söyleyen Sophia, 'O yüzden makinelerin de yaratıcı olabileceğini düşünüyorum'' dedi. Sophia ayrıca, eserinde insanlardan ilham aldığını vurgulayarak, gelecekte insanlarla bu konuda ortaklık kurmaya açık olduğunu belirtti. Sophia başka iş birliklerine de oldukça sıcak bakıyor.

