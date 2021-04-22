Robot süpürge satın alacaklara: Robot süpürgeler hakkında bilmeniz gereken her şey

ROBOT SÜPÜRGE NEDİR? Robot süpürgeleri kısaca "kendi başına süpürme ve silme işlemini tamamlayan akıllı ve şarjlı süpürge cihazları" olarak tanımlayabiliriz. Her ne kadar tanımda "akıllı" ifadesini geçirmiş olsak da piyasada "akıllı" olmayan ekonomik ürünler de mevcut. Herhangi bir haritalama özelliğine sahip olmayan, engellere çarparak süpürme işlemini tamamlayan bu ürünleri mobil uygulama aracılığıyla kontrol etmek de mümkün değil. "Akıllı" kategorisinde değerlendirilen robot süpürgeleri ise bir mobil uygulama aracılığıyla kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca bu cihazlar son derece gelişmiş bir yazılıma da sahip. Engelleri ve boşlukları algılayabiliyorlar ve sağa sola çarpıp durmadan da temizlik yapabiliyorlar. Haritalama özellikleri sayesinde evinizin tüm odalarını robot süpürgenize tanıtabiliyorsunuz. Ayrıca robot süpürgenizi tüm evi temizlemesi için ayarlayabileceğiniz gibi belirli odaları temizlemesi için de kumanda edebiliyorsunuz. Temizliğin sınırlarını belirlemeniz halinde bir odanın belli bölümünü de temizletme şansına sahipsiniz.

Robot süpürgelerin kutu içeriğinde bir adet şarj ünitesi de yer alıyor. Bu şarj ünitesini evinizin en uygun noktasına yerleştirerek cihazınızın gerekli durumlarda üniteye dönerek şarj olmasını sağlayabilirsiniz. Temizlik esnasında şarjının azaldığını tespit eden robot süpürgeniz kendi kendine üniteye dönüyor, şarjını dolduruyor ve temizliğe kaldığı yerden devam ediyor. Tüm bu bilgiler ışığında robot süpürgenin hayat kolaylaştırma noktasında harika bir yardımcı olduğunu söyleyebiliriz. Birkaç yıl sonra kol gücü gerektiren ve yüksek sesle çalışan o devasa süpürgelere olan ihtiyacı azaltacağı net bir şekilde görülebiliyor. ROBOT SÜPÜRGELERİN ÖZELLİKLERİ Robot süpürgelerin özelliklerini biraz daha detaylı inceleyelim: Harita Kayıt: Robot süpürgeler, ilk çalışmada evin tüm köşelerini gezerek detaylı bir harita çıkarır. Bu harita yardımıyla evinizi çok daha etkili şekilde temizler ve engelleri kaydeder.

Robot süpürgeler, ilk çalışmada evin tüm köşelerini gezerek detaylı bir harita çıkarır. Bu harita yardımıyla evinizi çok daha etkili şekilde temizler ve engelleri kaydeder. Islak Silme Özelliği: Bazı robot süpürgeler, süpürme fonksiyonuna ek olarak silme fonksiyonuna da sahip olurlar.

Bazı robot süpürgeler, süpürme fonksiyonuna ek olarak silme fonksiyonuna da sahip olurlar. Uzaktan Kumanda: Uzaktan kumanda özelliği olan robot süpürgelerde, mobil uygulama aracılığıyla cihazı yönlendirebilir ve istediğiniz alanların temizlenmesini sağlayabilirsiniz.

Uzaktan kumanda özelliği olan robot süpürgelerde, mobil uygulama aracılığıyla cihazı yönlendirebilir ve istediğiniz alanların temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Şarj Standına Dönüş: Bu özellik sayesinde şarjı azaldığında cihaz uyarı verir ve kendi kendine şarj standına dönerek şarj olur. Eğer temizlik yarım kaldıysa robot süpürge şarjı tamamlandıktan sonra temizliğe devam eder.

Bu özellik sayesinde şarjı azaldığında cihaz uyarı verir ve kendi kendine şarj standına dönerek şarj olur. Eğer temizlik yarım kaldıysa robot süpürge şarjı tamamlandıktan sonra temizliğe devam eder. Sanal Duvar Oluşturma: Robot süpürgelerde bulunan en önemli özelliklerden biri sanal duvar oluşturma opsiyonu. Robot süpürgenizin girmemesi gereken alanları mobil uygulama üzerinden belirleyerek bu alanların temizlenmemesini sağlayabilirsiniz.

Robot süpürgelerde bulunan en önemli özelliklerden biri sanal duvar oluşturma opsiyonu. Robot süpürgenizin girmemesi gereken alanları mobil uygulama üzerinden belirleyerek bu alanların temizlenmemesini sağlayabilirsiniz. Zamanlayıcı: Bu özellik sayesinde robot süpürgenizi dilediğiniz zaman çalıştırabilirsiniz.

Bu özellik sayesinde robot süpürgenizi dilediğiniz zaman çalıştırabilirsiniz. Uygulamadan Takip: Robot süpürgenizin akıllı telefon uygulaması aracılığıyla süpürgenin şu anda nerede olduğunu gözetleyebilirsiniz.

Robot süpürgenizin akıllı telefon uygulaması aracılığıyla süpürgenin şu anda nerede olduğunu gözetleyebilirsiniz. Kir Sensörü: Kir sensörü eski sürüm robot süpürgelerde pek karşılaşamadığımız özelliklerden bir tanesi. Piyasada bulunan yeni ürünlerde karşımıza çıkan kir sensörü sayesinde, robot gelişigüzel temizlik yapmak yerine kir bulunan alanları tespit ederek temizlik yapar. ROBOT SÜPÜRGE MODELLERİ VE FİYATLARI Piyasada şu anda Samsung, Dyson, Viomi, Xiaomi, Roborock, iRobot, Electrolux markalarına ait modeller ön plana çıkıyor. Robot süpürge fiyatları, satıcı şirketlerin fiyat politikaları ve dönemsel kampanyalar sebebiyle devamlı değişiklik gösterse de fiyatların minimum 1.500 TL seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz.

Robot süpürgenin sunduğu özellikler arttıkça fiyat da doğal olarak artıyor. Ortalama özelliklere sahip bir ürüne 2.000 – 3.000 TL ödeyerek sahip olabilirsiniz. Dyson, Samsung, iRobot, Neato gibi markaların gelişmiş ürünleri ise 10.000 – 20.000 TL bandında satış fiyatına sahip olabiliyor. ROBOT SÜPÜRGE GEREKLİ Mİ? Bu soruya aslında net bir cevap vermek mümkün değil. Bu noktada karar tamamen size ait. Robot süpürgelerin hem artıları hem de eksileri bulunuyor. Bunları değerlendirerek ve beklentilerinizi göz önüne alarak robot süpürgelerin gerekli olup olmadığını analiz edebilirsiniz. Eğer standart süpürgelerle ev temizlerken kan ter içinde kalıyor ve bel ağrısı yüzünden saatlerce yataktan kalkamıyorsanız robot süpürgeler işinizi ciddi seviyede kolaylaştırır. Önceden 3 günde bir defa ev süpürüyorsanız robot süpürgeler sayesinde bu aralığı 10 - 15 güne kadar çıkarabilirsiniz. Hatta evinizdeki tüm alanlara robot süpürge rahatlıkla ulaşıyorsa ve gelişmiş bir ürüne sahipseniz eski hantal süpürgeyi elinize almanız bile gerekmeyebilir.

Diğer yandan evde alerjik hastalıkları bulunan biri varsa düzenli olarak tozları temizlemek için ya da evcil hayvanların döktüğü tüyleri şipşak toplamak için de robot süpürge çok faydalı olabilir. Bu tip durumlarda sık sık ev süpürmekle uğraşmak zorunda kalmazsınız ve hem kendinize hem de sevdiklerinize daha fazla vakit ayırabilirsiniz. Ama "Benim evimde çok fazla eşya var ve bu eşyalar robot süpürgenin dolaşmasını engeller." diyorsanız bu durumda robot süpürge çok işinize yaramayabilir. ROBOT SÜPÜRGE SATIN ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Peki bir robot süpürge aldıktan sonra hayal kırıklığı yaşamamak için nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? Birçok potansiyel kullanıcı maalesef ürünler hakkında detaylı bilgi sahibi değil. Ürün özelliklerini incelemeden alışveriş yapıldığında da ne yazık ki ilk kullanımdan itibaren bazı şikayetler ortaya çıkabiliyor. Bu sebeple aşağıdaki detaylara dikkat etmelisiniz: Evinizin kaç metrekare olduğu ve satın almak istediğiniz ürünün tek şarjla kaç dakika kullanım vadettiği çok önemli. Eğer çok büyük bir eviniz varsa bir şarjla sadece 60 dakika çalışan bir ürün evinizi tek seferde süpüremeyebilir. Ayrıca çok büyük eve sahip olmayan kullanıcıların da sadece kullanım süresi uzun olduğu için daha üst modelleri tercih etmeleri gerekmiyor.