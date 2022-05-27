Robot süpürgelerin kralı Xiaomi robot süpürgeyi bir de bizimle inceleyin

Son zamanların gözdesi robot süpürgeler, neredeyse her evin vazgeçilmezi hâline geldi. Hatta öyle ki kolay taşınabildiği için tatil beldelerine giderken bile yanımızda götürebiliyoruz. Siz de kaliteli ve işlevsel özelliklere sahip bir robot süpürge arayışındaysanız mutlaka Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro ile tanışmalısınız. Kalbinizi fethetmeye hazırlanan Xiaomi robot süpürgenin özellikleri ve kullanıcı yorumlarına dair tüm detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz. Üstelik robot süpürgelerin kralı Xiaomi'nin yanı sıra cihaza alternatif olabilecek farklı marka ve modellerdeki ürünleri de inceledik. Hazırsanız başlıyoruz.

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro Akıllı Robot Süpürge

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro Akıllı Robot Süpürge teknik özellikleri

2100 Pa emiş gücüne sahip Xiaomi Vacuum Mop Pro, derinlemesine temizlik konusunda harikalar yaratıyor. 0,5 litrelik toz hapsetme kapasitesi bulunan cihaz, normal süpürgelere kıyasla daha hızlı dönüş hızı sunuyor. Dahası üstün hassasiyet ve geniş ölçüm aralığına sahip LDS lazer navigasyon sistemiyle çalışıyor. Bu sayede evin etrafındaki engellere takılmadan güvenli bir temizlik deneyimi yaşatıyor. Cihazın 3 süpürme ve silme modu bulunuyor. Böylece ihtiyacınıza göre ister süpürme modunu açabilir ister silme işlemiyle evinizi tertemiz yapabilirsiniz. Üstelik hem süpürme hem silme modlarını aynı anda kullanarak iki temizlik işini tek seferde de halledebilirsiniz. Robot süpürge, evinizin her köşesini ışıl ışıl yapmak için geliştirilen profesyonel tasarımı sayesinde çift yönlü parlatma özelliği de sunuyor. Bu nedenle ürün, elle yaptığınız temizlik kadar iddialı bir performans gösteriyor. Süpürgenin akıllı su deposu ise fazla su kullanımından tasarruf etmenize yardımcı oluyor. Ayrıca akıllı robot paspas yapabildiği için ahşap zeminlerde rahatlıkla kullanılabiliyor. Uzun süreli kullanımda bile tıkanmayan mikro kontrollü su deposuna sahip süpürge, temizlik konusunda kullanıcılarından daha hassas desek yanılmış olmayız. Cihazın 120 dakikaya kadar kullanım süresi bulunuyor. Şarj bitiminde ise şarj istasyonuna gidiyor ve otomatik biçimde şarj oluyor. Peki, Xiaomi robot süpürge nasıl çalışır? Robot süpürgenizi evde değilken mobil uygulama üzerinden; evdeyken ise yapay zekâ destekli sesli asistanı sayesinde komut vererek çalıştırabilirsiniz. Xiaomi robot süpürge, gerçek zamanlı haritalama özelliği ve 12 farklı sensörü sayesinde fiyatını oldukça hak eden ürünlerden biri. "Xiaomi robot süpürge haritalama nasıl yapılır?" diye soracak olursanız hemen anlatalım. Mi Home uygulaması aracılığıyla evinizde temizlenmesi gereken bölgelerin sınırını çizmek için sanal duvar yaratabiliyor. Dahası ön ayarlı temizlik modu sayesinde süpürgenin günlük temizlemeye başlama saatini ayarlayabilirsiniz. Aynı zamanda cihaz, ilk temizliğin ardından odaları otomatik olarak algılıyor ve bir sonraki temizlik için aynı sıralamayı takip ediyor. Son olarak "Xiaomi robot süpürge nasıl kapatılır?" diye düşünüyorsanız cihazın üzerinde bulunan açma/kapama tuşuna basılı tutmanız yeterli oluyor. Teknolojiyle arası pek iyi olmayanlar, "Xiaomi robot süpürge telefona nasıl bağlanır?" diye araştırıyor ancak cihazlar arasında bağlantı kurmak oldukça kolay. Bunun için telefonunuza Mi Home uygulamasını yükleyerek cihazınızı uygulamaya eklemelisiniz. Ardından karşınıza çıkacak ağ bağlantısına evde kullandığınız internet ağının şifresini girmelisiniz.

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro Akıllı Robot Süpürge'nin avantajları ve dezavantajları

"Xiaomi robot süpürge neden almalıyım?" diye merak edenler için ürünün avantajlarından bahsedelim:

Öncelikle cihazın en önemli avantajlarından biri, kablosuz olması ve dolayısıyla kullanıcılarını yormaması.

Süpürge hem silme hem süpürme işlemini yapabiliyor. Böylece ayrı bir cihaz satın almaya da gerek kalmıyor.

Temizlik esnasında cihazın şarjı bittiğinde otomatik olarak şarj ünitesine geri dönüyor ve kendini şarj edebiliyor. Böylece temizlik işiniz hiçbir zaman yarıda kalmıyor.

Cihazınızı uzaktan kontrol edebileceğiniz kumanda görevi üstlenen mobil uygulaması da önemli avantajlar arasında yer alıyor.

Cihazın bir tık pahalı olması, dezavantajlarından biri sayılabilir.

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro Akıllı Robot Süpürge kullananların yorumları

Xiaomi Mop Pro kullananların deneyimlerini incelediğimizde cihazın, özellikle evini evcil hayvanlarıyla paylaşanları oldukça memnun ettiği görülüyor. Yeni temizlenmiş evde dahi yüksek performans göstermesi ürünün öne çıkan diğer özellikleri arasında yer alıyor. Tek şarjla tüm evi 2 kez temizlemesi, kullanıcılarının beklentisini yüksek oranda karşılıyor. Mop özelliğinde kullanılırken cihazın haznedeki suyun bittiğini gösteren herhangi bir uyarı vermemesi yorumlarda ürünün eksilerinden biri olarak belirtiliyor.

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro Akıllı Robot Süpürge'ye alternatif ürünler

1. Yeedi Vac Station Akıllı Çöp İstasyonlu Robot Süpürge

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Çok yönlü süpürge ve paspas özellikleri sayesinde kusursuz temizlik sunan cihaz; 3000 Pa emiş gücü ve 4 aşamalı temizlik sistemiyle evinizdeki tüm kirleri, evcil hayvan tüylerini, halı veya sert zeminlerdeki toz parçacıklarını derinlemesine temizliyor. Ultrasonik halı algılama sensörüne sahip robot süpürge, zemin türünü tanımlayarak emiş gücü hızını kendiliğinden ayarlayabiliyor. Ayrıca sert zeminlerde ultra sessiz özelliğini de devreye sokuyor. Üstelik temizlenmesini istemediğiniz bölgeleri, cihazın hafızasından işaretleyebiliyorsunuz. 200 dakikaya kadar kesintisiz temizlik sunan süpürge, bu özelliğiyle Xiaomi Mop Pro'yu bir adım geride bırakıyor.

2. Anker Eufy RoboVac G30 Hybrid Robot Süpürge

Şık olduğu kadar da etkili temizlik sağlayan bir robot süpürge arayışınız varsa cihaz, kesinlikle denemeye değer! 2000 Pa yüksek emiş gücü, BoostIQ teknolojisi sayesinde ihtiyaca göre otomatik olarak artırılabiliyor. Bu nedenle Xiaomi Mop Pro'nun emiş gücünü yetersiz bulanlar için önerebileceğimiz en iyi alternatiflerden bir. Cihaz, tıpkı Xiaomi Mop Pro gibi hem siliyor hem süpürüyor. Düşme engelleyici sensörü sayesinde merdiven veya boşluk gibi alanlardan olası bir çakılma durumunun önüne geçiyor. Aynı zamanda minimal ve ince gövdesi, ulaşılması zor dolap veya mobilyaların altlarına rahatlıkla erişerek derinlemesine temizlik sağlıyor.

3. Hoover H-GO 300 HYDRO 2'si 1 Arada Robot Süpürge

Robot süpürge için yüksek meblağlar ödemek yerine hem kullanışlı hem bütçe dostu bir ürün alabilirsiniz. Nasıl mı? Tabii ki evinizin favori üyesi olmaya hazırlanan Hoover Robot Süpürge sayesinde! Ürünün 5 farklı temizlik programı ve 120 dakikalık kullanım süresi bulunuyor. Yön, hız ve konum algılama için geliştirilen Gyroscopic haritalama teknolojisi sayesinde haftalık temizlik programınızı ayarlayabilir, verimli temizlik sağlayabilirsiniz. Çarpma ve düşme sensörleri ile olası kazaları engelleyebilir, otomatik şarj ünitesi dönüş sistemi sayesinde şarj etme zahmetinden kurtulabilirsiniz. 0,35 litrelik kapasiteye sahip robot süpürge sayesinde evinizi tüm toz ve kirlerden kolayca arındırabilirsiniz.

4. ILife V5S Pro Elektrikli Robot Süpürge

"Evdeki tüy, kir ve tozlara bir türlü yetişemiyorum." diyenlerden misiniz? Oysaki ihtiyacınız olan tek şey, bir robot süpürge. Endişelenmeyin çünkü ILife V5S Pro, sizi bu dertten kurtarmaya hazır! Cihaz, süpürme ve silme işlemini bir arada sunuyor. 180 m²'ye kadar ıslak silme yapabilen süpürge, fırçasız motor özelliği sayesinde kullanıcılarını 5 kat daha fazla yüksek emiş gücüyle karşılıyor. 4'lü temizlik modunu, evdeki ihtiyacınıza göre programlayabilirsiniz. HEPA filtresi, tozları hapsederek temiz havanın dışarı çıkmasını sağlıyor. Bu sayede hem patili dost sahiplerini hem toza karşı alerjisi olanların yüzünü güldürüyor.

5. iRobot Roomba i7 Robot Süpürge

iRobot Roomba Robot Süpürge ile temizlikte harikalar yaratmaya hazır mısınız? Son teknolojiyle donatılan ürün, Imprint akıllı haritalama özelliğine sahip. Bu sayede cihazın navigasyon sistemi; sorunsuz bir şekilde çalışmakla kalmıyor, süpürgeyi doğru konuma yönlendirerek benzersiz bir temizliğe de imza atıyor. Eviniz ister küçük ister büyük olsun, fark etmez çünkü akıllı süpürge, evinizin bütün alanlarını mükemmel bir şekilde temizliyor. Toz haznesini otomatik boşaltma sistemi sayesinde temizlemesi de kullanıcılarına büyük bir konfor sağlıyor. Ayrıca robot süpürgenin mobil uygulaması üzerinden cihazınızın belirlenen alanlara girmesini de kolayca engelleyebilirsiniz.

6. Roborock Vacuum Cleaner S5 Max Robot Süpürge

2000 Pa emiş gücü ve 58 W toz kapasiteli robot süpürge, Xiaomi Mop Pro'ya alternatif ürün arayanlar için en iyi seçeneklerden biri. 2 cm'ye kadar engel aşma özelliği bulunan ürün, 2,5 saat çalışma süresiyle de konforlu bir temizlik sağlıyor. Farklı dokulardaki zeminlere göre değişkenlik gösteren 3 farklı su akışı, kullanım miktarını ayarlayarak su israfına yol açmıyor. Sesli asistan özelliği sayesinde cihaz, kolaylıkla açılıp kapanabiliyor. Ayrıca Xiaomi Mop Pro'da olduğu gibi süpürge, şarjın bittiği durumlarda otomatik şarj ünitesine giderek kendini şarj ediyor.

7. +360 S10 Vacuum Mop Pro Akıllı Robot Süpürge

Ultra ince tasarımıyla kalpleri fetheden robot süpürge, 3300 Pa emiş gücü sayesinde rakiplerine meydan okuyor! 2021'in amiral gemisi olarak adlandırılan cihaz, üç boyutlu LİDAR teknolojisi sayesinde evdeki engellere takılmadan dar alanları derinlemesine temizliyor. Ayrıca üst düzey tasarımı, cihazın olası çarpma ve düşme gibi problemler yaşamasına izin vermiyor. Robot süpürge, halı üzerindeyken vakum gücünü artırabiliyor. Dahası paspas yaparken de halıları atlayarak leke oluşumunu engelliyor. Üstelik filtresi de suda yıkanabiliyor. Modelde bulunan akıllı sanal duvar, temizlenmeyecek bölgeleri belirlemenize yardımcı oluyor. Aynı zamanda yükseltilmiş gürültü önleyici özelliği de ürünün avantajları arasında yer alıyor.

8. Electrolux Pure Üçgen Tasarımlı Robot Süpürge

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Lazer ve kamera tabanlı görüş sistemine sahip Electrolux Pure Robot Süpürge ile içiniz rahat olsun! Cihaz, nesneleri tarayarak çıkarttığı harita doğrultusunda her odaya ayrı bir temizlik imkânı sağlıyor. Rakiplerine nazaran kullanıcılarına tasarım anlamında farklılık sunan ürün, evinizdeki dar veya köşe alanlara sorunsuz bir şekilde giriyor. 57 W süper şarj gücü sayesinde Xiaomi Mop Pro'da olduğu gibi tek şarjda 120 dakikaya kadar kullanılabiliyor. Aynı zamanda HEPA filtresi, alerjenlere karşı bariyer oluşturarak toplanan toz ve kirlerin dışarı çıkmasını engelliyor.