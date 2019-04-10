"Robot teknolojisinin Nobel'ini bir arkadaşımız alabilir"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Önümüzdeki yıllarda bir gün robot teknolojisinin Nobel'i olan Engelberger Ödülü'nü niye bizim gençlerimiz almasın? Bu salonda binlerce gencimiz var. Robot teknolojisinin Nobel'ini bu salondan bir arkadaşımız alabilir." dedi.

Bakan Selçuk, Samsun'da Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen 13. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, yarışmaya 8 bin kişinin katıldığını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için 100 yıl önce geldiği Samsun'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Selçuk, "Dünyada medeniyet için, hayat için en değerli yol, en gerçek yol bilimdir, akıldır, fendir. Bu inançla hayata geçirdiğimiz Uluslararası Robot Yarışması, ayrı bir anlam taşıyor." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak bilimin gerçekleştirilmesinin gururunu yaşadıklarına işaret eden Selçuk, şöyle konuştu:

"Sürekli konuşulan bir kavramdır yapay zeka ve burada öne çıkan ülkelerin dünyada söz sahibi olacağı görülüyor. 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda da yapay zekanın Milli Eğitim Bakanlığının temelinde yer aldığı ve bütün iş ve işlemleri bu ilkeler doğrultusunda yürüteceğimiz bir yol görünüyor önümüzde. Anaokulundan üniversite sıralarına, lisansüstü eğitim çalışmalarına kadar her basamakta yapay zekayı hayata nasıl geçireceğimiz, nasıl dikkate alacağımızın da işareti bu çalışmalar."