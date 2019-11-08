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Robot üreticisi Boston Dynamics CEO’su Raibert: Dengesini nasıl bulduğunu görmek için bir yaşımdaki kızımı ittim

08.11.2019 15:16 | Son Güncelleme

Robot üreticisi Boston Dynamics'ın CEO'su Marc Raibert, Atlas adlı robotunu geliştirirken, dengesini nasıl bulduğunu görmek için bir yaşındaki kızını iterek yere düşürdüğünü itiraf etti. YouTube'da insansı robotun hokey sopasıyla itilmesine rağmen dengesini kaybetmediğini gösteren bir video 34 milyon kez izlendi.

Robot üreticisi Boston Dynamics CEO’su Raibert: Dengesini nasıl bulduğunu görmek için bir yaşımdaki kızımı ittim

Robot üreticisi Boston Dynamics'ın CEO'su Marc Raibert, Atlas adlı robotunu geliştirirken, dengesini nasıl bulduğunu görmek için bir yaşındaki kızını iterek yere düşürdüğünü itiraf etti.

YouTube'da insansı robotun hokey sopasıyla itilmesine rağmen dengesini kaybetmediğini gösteren bir video 34 milyon kez izlendi.

Lizbon'daki 'Web Zirvesi'nde BBC'nin sorularını yanıtlayan Raibert, "Kızım dengesini bulmaya çalışıyordu. Ne olacağını görmek için ittim. Biraz üzdüm. Ama hâlâ iyi arkadaşız" dedi.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1118427604766396418

'Artık robotlarımı da itmiyorum'

Raibert, insanlara nasıl tekrar kalkabildiklerini göstermek için artık robotlarını da itmediğini söyledi, "O zaman bunu kendisiyle gurur duyan bir ebeveyn olarak yaptım" dedi.

Boston Dynamics, robotlarını askeri kullanım amaçlı olarak geliştirmeye başlamıştı. Ama şirket şimdi petrol, gaz ve inşaat sektörlerine açılmayı planlıyor.

Raibert, Spot adlı dört bacaklı robotları kiralamak için 3.500'den fazla başvuru aldıklarını söyledi. Robotun kiralama bedelinin bir lüks araba fiyatında olduğu belirtiliyor.

Henüz kâra geçemeyen Boston Dynamics, daha önce Google'ın çatı şirketi Alphabet'e aitti. Şirketi daha sonra Japon Softbank Group satın aldı.

Raibert, "Takipçilerimizin yüzde 95'inden fazlası videolarımızı beğeniyor. Bunu, insanların yaptığımız şeylere olumlu bakmasının göstergesi olarak kabul ediyorum. Konferanslarda robotlarımızı görenler, fotoğraf çektirmek, onları okşamak istiyorlar" dedi.

Marc Raibert

'Atletik zekâ'

Marc Raibert, "Ama diğer taraftan robotlarımız için 'ürkütücü' ve 'korkunç' gibi ifadeler de kullanılıyor. Bunları gerçekten insanlara sorarak mı yazıyorlar, merak ediyorum" diye konuştu.

Raibert bir defasında robotları için "kâbus nedeni" dediğini belirterek "Şaka yapıyordum" dedi.

Boston Dynamics, dünyanın en gelişmiş robotlarını üretiyor. Ancak şirket şimdilik bilişsel yapay zekâ entegrasyonu yerine "atletik zekâ "ya odaklandığını söylüyor.

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