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Robot Yazılımı Sayesinde Makineler Artık Daha ‘Akıllı’

26.06.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji şirketleri ise artık makineleri yazılım ile geliştirerek ‘akıllı’ hale getiriyor ve tarlada ürün hasadından okyanuslarda yapılan çalışmalara kadar birçok alanda kullanıma sunuyor.

Robot Yazılımı Sayesinde Makineler Artık Daha ‘Akıllı’

Robotlar, diğer ürünlerin hızlı, düzgün ve tekrarlanacak şekilde üretilmesinde uzun süredir kullanılıyor. Ancak akıllı robotlar çok daha fazlasını yapabiliyor.

Bir robotun eliyle doğru objeyi dikkatli bir şekilde tutup kaldırmasını sağlamak ciddi bir ustalık gerektiriyor.

PickNick Robotics’ten Nathan Brooks, “Araştırmacılar için bu tür aletler, özel olarak tasarlanmamış birçok parçayı biraz bant ve biraz tutkalla yapıştırmak gibi” diyor.

Makineler titizlik ve tekrarlılık gerektiren işlerde oldukça iyi.

Teknoloji şirketleri ise artık makineleri yazılım ile geliştirerek ‘akıllı’ hale getiriyor ve tarlada ürün hasadından okyanuslarda yapılan çalışmalara kadar birçok alanda kullanıma sunuyor.

Open Robotics’ten Kat Scott, “Ellerimizle yaptığımız en temel işleri artık akıllı robotlar üstleniyor” ifadelerini kullanıyor.

Scott, “İnsanlar objeleri elle tutup kavramada çok becerikli. Ama robotlar henüz insanlarla aynı seviyede değil. Bu yüzden de robotların objeleri tutup hareket ettirmede daha iyi performans göstermelerini hedefliyoruz” diyor.

Merkezi Colorado’da bulunan PickNik Robotics adlı şirket, bir robotun kolunu uzaktan kumanda etmeyi ya da robotu el ve koluyla yeni işler yapabilmesi için eğitmeyi sağlayan bir yazılım üzerinde çalışıyor.

Kat Scott, “Bu yazılım sayesinde, bugün piyasada olan herhangi bir robotun kolunu kolay bir şekilde yeniden programlayabiliyoruz” diyor.

Robot sektöründeki bu ilerleme geleceğin mühendisleri olan çocuk ve gençleri de heyecanlandırıyor.

Öğrenci Heidi, “Her şeyi yapabilen bir robot olması gerçekten harika bir şey!” diyor.

Teknoloji firmaları genellikle yazılım programlarının kodlarını gizli tutuyor. Ancak PickNik, kullanıcılarının görüp daha da geliştirebileceği açık kaynaklı yazılım kullanıyor.

Üstelik şirketin açık kaynaklı yazılımının en basit hali ücretsiz.

PickNick şirketinden Abishalini Sivaraman, “Yazılımımıza internetten erişim mümkün ve kullanımıyla ilgili de birçok eğitici video var. Yani evinizde deneyebiliyorsunuz. Bir robotunuz olmak zorunda değil. Birçok işlemi başlangıçta simülasyon ile yapabilirsiniz” diyor.

Mühendisler geliştirdikleri akıllı aletlerde daha fazla robot kodu kullanmaya devam ettiği sürece makinelerin yapabileceği işler daha da artacak.

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