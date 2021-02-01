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Robotaksi için yeşil ışık yakıldı

01.02.2021 09:20 | Son Güncelleme:
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Robotaksi için yeşil ışık yakıldı

Dünya yıllardır tamamen otonom arabalara doğru ilerliyor. Pek çok testten sonra, sürücüsüz robotaksi nihayet geliyor. Çin’de AutoX, ülkede güvenlik sürücüleri olmaksızın otonom araçlarda halka açık yolculuklar sunan ilk şirket oldu.

Alibaba destekli bir girişim olan AutoX, Shenzhen’deki halka açık yollarda tamamen sürücüsüz robotaksiler sunduğunu duyurdu. Şirket, Çin’de bunu yapan ilk şirket olduğunu ve önemli bir endüstri kilometre taşına ulaştığını söyledi.

HERHANGİ BİR SÜRÜCÜ YOK

Daha önce, ülkede halka açık yollarda otonom servisler işleten şirketler, içeride bir güvenlik sürücüsü bulundurmakla yükümlüydü. Şimdi ise durum değişti. AutoX, 25 araçlık yerel filosu için yedek sürücüyü veya herhangi bir uzak operatörü tamamen kaldırdığını söyledi. Hükümet, AutoX’in şehir içinde faaliyet gösterdiği yeri ise kısıtlamıyor. Ancak şirket şehir merkezine odaklandıklarını belirtti.

Şirket bir demo videosu da yayınladı. Videoda sürücüsüz minibüs park halindeki bir aracın yanından güvenli bir şekilde geçiyor. Kırmızı ışıkta çalışan bir scooter ile nasıl başa çıkacağını da biliyor. Araçlar, çevrelerini hissetmek için LiDAR, radar ve kör nokta algılama kombinasyonunu kullanıyor.

Tamamen sürücüsüz robotaksiler, dünyanın herhangi bir yerinde hala çok nadir olarak mevcut. Günlük kullanımda sürekli karşımıza çıkacağı günlere kadar teknolojisinin çok daha geliştirilmesi gerekecek. Yine de bu yönde önemli bir adım atılmış oldu. Kovid-19 salgını göz önünde bulundurulduğunda insansız taksi hizmetine talebin artması kaçınılamaz hale geliyor.

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