Robotik kodlama nedir, ne işe yarar? Robotik kodlama nasıl yapılır? Robotik kodlama eğitimi, örnekleri, oyunları ve etkinlikleri

Teknoloji alanında birçok farklı terim kullanılmaktadır. Bu terimlerden biri robotik kodlamadır. Genel olarak teknolojik cihazlarda birtakım işlemlerin gerçekleştirilmesi için kodlama sistemine gereksinim vardır. Kodlama sistemi sayesinde yazılımlar oluşturulmakta ve bilgisayar gibi teknolojik cihazlarda işlemler daha kolay yapılabilmektedir. Robotik kodlama ise isminden de anlaşılabileceği üzere robot konusunu içeren bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Robotik kodlama nedir?

Teknoloji dünyasında yaşanan gelişmeler ile birlikte birçok farklı teknoloji terimi de hayatımıza girmiştir. Bu teknoloji terimlerden biri hem robot hem de kodlama içeren robot kodlama terimidir. Bir robotun etrafında yaşanan olayları anlaması, bir işlevi yerine getirmesi, hareketlerini kontrol altına almak için hazırlanan yazılım türü, robotik kodlama olarak tabir edilmektedir. Bu alanda yazılan tüm kodlar, robotun nasıl davranması veya görevini nasıl yapması gerektiğini belirlemede önemli bir role sahiptir.

Robotik kodlama ne işe yarar?

Hâlihazırda pek çok farklı meslek alanında robotlardan yararlanılmaktadır. Özellikle tehlike içeren çalışma yerlerinde robotlar kullanılmakta ve böylelikle olası iş kazaları engellenmektedir. Gerek bir robot gerekse kodlama özelliği taşıyan herhangi bir cihaz, robotik kodlama alanında teknoloji, bilim ve mühendislik gibi önemli faaliyetlerde ön plana çıkmaktadır. Robotların daha verimli bir şekilde görevlerini yerine getirebilmesinde robotik kodlama alanının büyük bir payı vardır.

Robotik kodlama nasıl yapılır?

Robotik kodlama işlemi yapabilmek için kodlama yeteneğinin olması son derece önemlidir. Bunun için öncelikli olarak robotik kodlama eğitimi alınması gerekmektedir. Bu eğitim içerisinde programlama ve yazılım gibi alanlar bulunmaktadır. Günümüzde hâlihazırda yazılım konusuna dair birçok eğitim çevrim içi olarak yapılmaktadır.

Robotik kodlama alanı aynı zamanda çocukları da kapsayan bir konudur. Eğitimlerde bir robotun işleyiş biçimi göz önünde bulundurularak kod yazımı gerçekleşmektedir. Kod yazımı bilinen kodlama işlemi ile aynı mantıkta yapılır. Bu kodlama sistemi sayesinde robot çalışmaya başlar. Robotik kodlama eğitimi okul öncesi çocuklar için de uygundur. Çocuklar görsel programlama araçları, görev kartları gibi çeşitli oyunlar eşliğinde robotik kodlama etkinlikleri gerçekleştirebilir ve sorun çözme, analiz etme gibi temel becerileri kazanabilir. Bunun yanı sıra robotik kodlama oyunları oynayarak da programlama hakkında daha fazla bilgi edinebilir.

Robotik kodlama örnekleri nelerdir?

Robotik kodlamanın kullanıldığı birçok farklı meslek türü mevcuttur. Bu kodlama sistemi tarımsal faaliyetlerden mekanik mühendisliğine, sanayi ve üretim alanından yazılım geliştirme alanına kadar çeşitli sektörlerde tercih edilmektedir. Robotik kodlama öğrenmek isteyenler için eğitimler de bulunmaktadır. Pek çok kullanıcı robotik kodlama örnekleri konusu üzerine yoğunlaşabilmektedir. Bu bağlamda bazı robotik kodlama örnekleri şunlardır: