Robotik takımından dünya başarısı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden oluşan Robotik Takımı, "Laureate Robotik Mühendisliği Mükemmeliyet Ödülü" yarışmasında dünya ikincisi oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Punnet" isimli projeleriyle "Laureate Robotik Mühendisliği Mükemmeliyet Ödülü" yarışmasına katılan Robotik Takımı, tüm elemeleri başarıyla geçerek finale yükseldi.

İkinciliği kazanan takım, gümüş madalya ve 6 bin dolarlık ödüle layık görüldü. Peru'da düzenlenen yarışmanın birincisi ise Brezilya Salvador Üniversitesi oldu.

Endüstriyel lojistik alanında görev alabilecek akıllı bir robot tasarımının ve üretiminin yapılmasını amaçlayan yarışmada, takımın, farklı renk ve konumlarda tanımlanan objeleri renklerine göre işaretlenen boşaltma noktalarına bırakabilen robotu, yarışmanın 6 finalisti arasında yer aldı.

Peru'nun Lima şehrinde gerçekleşen finalde ikinci olan takım, özenli çalışma, projenin niteliği ve sunum performansı kriterleri sayesinde yüksek puan aldı.

İki dönemdir yoğun bir şekilde hazırlandıkları projeyi başarıyla tamamlayan Robotik Takımı kaptanı Mehmet Ataberk Sarı ile diğer öğrenciler Uğur Uğurlu, Masarra Mohamed ve Barkın Metin, yarışmaya Mekatronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ayyıldız'ın danışmanlığında hazırlandı.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Denker de Laureate Network Hakem Heyeti üyeleri arasında yarışmada görev aldı.

