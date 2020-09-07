Robotlar bizi yönetebilir mi?

En basitinden eski dönemlerde çamaşırlar elde yıkanırken sonra merdaneli çamaşır makineleri üretildi. Yine emek isteyen bu makinelerin yerini otomatik çamaşır makineleri aldı daha sonra ise tam otomatik olanları. Yine de çamaşırlarımızı kendimiz asar kuruturduk. Şimdilerde ise kurutma makineleri çıktı. Ama çamaşırları yine biz topluyoruz.

İnsan ister istemez düşünüyor acaba bir gün çamaşırları toplayan bir makine de üretilecek mi diye, robotlar bir gün dünyayı ele geçirebilir mi?

Eski dönemlerde bir çizgi dizi vardı Jetgiller isminde. Orada uzay çağı gibi bir dönem canlandırılmıştı. Baba rolündeki George Jetson'un yataktan kalktığı andan itibaren yapması gereken her şeyi robotlar yapıyordu ve evin hizmetçisi de yine evin bütün güncel konularına dâhil olup yorum bile yapan bir robottu. Yine Will Smith’in robot filminde bir cinayet vakasının şüphelisi olarak bir robot görülüyordu.

BİR GÜN FİLMLERDEKİ KURGU GERÇEK OLUR MU?

Hemen hemen tüm bilim kurgu filmlerinde bir gün robotların dünyayı ele geçirileceği teması ele alınıyor. Bu da insanların aklına bir gün böyle bir şey olup olmayacağı sorusunu ister istemez getiriyor. Evet, teknoloji bu kadar hızlı ilerlemeye devam ederse belki de bir gün her şeyin robotlar tarafından yapıldığı bir dünya üzerinde yaşamamız mümkün gibi görünüyor.