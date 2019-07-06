HABER

Robotlar, inekler, fareler, arılar Kapadokya’da uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 09:17 | Son Güncelleme

Kapadokya’da düzenlenen balon festivalinin üçüncü gününde gökyüzü figürlü balonlar ile şenlendi.Türkiye’nin ilk balon festivali Kapadokya’nın ev sahipliğinde devam ederken bu sabah Ürgüp’ten uçan hayvan figürlü balonlar gökyüzünü şenlendirdi.

Kapadokya’da düzenlenen balon festivalinin üçüncü gününde gökyüzü figürlü balonlar ile şenlendi.
Türkiye’nin ilk balon festivali Kapadokya’nın ev sahipliğinde devam ederken bu sabah Ürgüp’ten uçan hayvan figürlü balonlar gökyüzünü şenlendirdi. Ürgüp Belediyesi festival alanından havalanan sıcak hava balonlarına yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösterirken gökyüzünde figürlü balonların şenliği vardı.
“Robotlar, arılar, inekler, fareler Kapadokya semalarında uçtu”
Pasha Balloons tarafından düzenlenen ve Ürgüp Belediyesi’nin ev sahipliğinde devam eden Kapadokya balon festivalinde bu sabah gökyüzü robot, arı, inek, fare, kurbağa, uçak, ters balon figürleri ile şenlendi. Çeşitli figürlere sahip sıcak hava balonları yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekerken sabahın erken saatlerinde festival alanına gelen yerli ve yabancı turistler bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek bu anları ölümsüzleştirdi.
Kaymakam Maraşlı, “Balon festivaline ilgi bizleri mutlu etti”
Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı Kapadokya’da ilkini düzenlediğimiz Kapadokya balon festivaline olan ilgi bizleri son derece mutlu etti dedi. Maraşlı, “İlkini düzenlediğimiz Kapadokya balon festivalinin Ürgüp’te bugün ikinci kalkışlarını izliyoruz. Bölgemizde üç gündür devam eden festivalimiz vatandaşların ilgi ve alakasından dolayı çok daha keyifli geçmektedir. Sabah balon kalkışları, akşamları ise Ürgüp Belediyesi tarafından ilçemizde düzenlenen konserler ile birlikte çok olumlu tepkiler alıyoruz. İnşallah yöremize, bölgemize ve turizmimize katkılı olduğunu umut ediyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yerli ve yabancı turistlerin balon festivaline ilgisi bizleri çok mutlu ediyor. Ürgüp’ümüzün tanıtılması hususunda, bölgemizde ki insanların eğlenmesi hususunda ve turizme farklı alternatif getirmesi anlamında çok mutluyuz” şeklinde konuştu.
Kapadokya balon festivaline katılan turistler ise Kapadokya balon festivalinde mükemmel bir görsel şölen izliyoruz, fotoğraflardan daha güzel herkesin kesinlikler gelip görmesi bir festival diye görüş belirttiler.

Robotlar, inekler, fareler, arılar Kapadokya’da uçtu

Robotlar, inekler, fareler, arılar Kapadokya’da uçtu

Robotlar, inekler, fareler, arılar Kapadokya’da uçtu

Robotlar, inekler, fareler, arılar Kapadokya’da uçtu

Robotlar, inekler, fareler, arılar Kapadokya’da uçtu

Robotlar, inekler, fareler, arılar Kapadokya’da uçtu

Robotlar, inekler, fareler, arılar Kapadokya’da uçtu

Robotlar, inekler, fareler, arılar Kapadokya’da uçtu

Robotlar, inekler, fareler, arılar Kapadokya’da uçtu

Robotlar, inekler, fareler, arılar Kapadokya’da uçtu

Robotlar, inekler, fareler, arılar Kapadokya’da uçtu

Robotlar, inekler, fareler, arılar Kapadokya’da uçtu

Robotlar, inekler, fareler, arılar Kapadokya’da uçtu

Robotlar, inekler, fareler, arılar Kapadokya’da uçtu

Robotlar, inekler, fareler, arılar Kapadokya’da uçtu

Robotlar, inekler, fareler, arılar Kapadokya’da uçtu

Robotlar, inekler, fareler, arılar Kapadokya’da uçtu

Robotlar, inekler, fareler, arılar Kapadokya’da uçtu

Robotlar, inekler, fareler, arılar Kapadokya’da uçtu

Robotlar, inekler, fareler, arılar Kapadokya’da uçtu

Robotlar, inekler, fareler, arılar Kapadokya’da uçtu

Robotlar, inekler, fareler, arılar Kapadokya’da uçtu

Robotlar, inekler, fareler, arılar Kapadokya’da uçtu

Robotlar, inekler, fareler, arılar Kapadokya’da uçtu

Robotlar, inekler, fareler, arılar Kapadokya’da uçtu

Robotlar, inekler, fareler, arılar Kapadokya’da uçtu

Robotlar, inekler, fareler, arılar Kapadokya’da uçtu

Robotlar, inekler, fareler, arılar Kapadokya’da uçtu

Robotlar, inekler, fareler, arılar Kapadokya’da uçtu

Robotlar, inekler, fareler, arılar Kapadokya’da uçtu

Robotlar, inekler, fareler, arılar Kapadokya’da uçtu

Robotlar, inekler, fareler, arılar Kapadokya’da uçtu

Robotlar, inekler, fareler, arılar Kapadokya’da uçtu

Robotlar, inekler, fareler, arılar Kapadokya’da uçtu

Robotlar, inekler, fareler, arılar Kapadokya’da uçtu

Robotlar, inekler, fareler, arılar Kapadokya’da uçtu

Robotlar, inekler, fareler, arılar Kapadokya’da uçtu

Robotlar, inekler, fareler, arılar Kapadokya’da uçtu

Robotlar, inekler, fareler, arılar Kapadokya’da uçtu

Robotlar, inekler, fareler, arılar Kapadokya’da uçtu

Robotlar, inekler, fareler, arılar Kapadokya’da uçtu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Berna Laçin 'linçe hazırım' diyerek paylaştı

Berna Laçin 'linçe hazırım' diyerek paylaştı

10 yaşındaki çocuğu taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

10 yaşındaki çocuğu taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararları

İsveç'ten çarpıcı '1915 olayları' açıklaması

İsveç'ten çarpıcı '1915 olayları' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Teröre bir darbe daha! Bakanlık duyurdu

Teröre bir darbe daha! Bakanlık duyurdu

Diyanet İşleri Başkanlığından 'Kurban Tebliği!' Resmi Gazete'de yayımlandı

Kurban keserken bunu yapan yandı!

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal kimdir? (Murat Uysal kariyeri)

İşte Merkez Bankası'nın yeni başkanı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararları

AYM'nin yeni üyesi Selahaddin Menteş oldu

Erdoğan imzaladı! Anayasa Mahkemesi'ne yeni üye

Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Korkunç olay! Arkadaşları bu halde buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.