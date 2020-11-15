Robotlardan Salgınla Mücadeleye Destek

Robot önce nereye gideceği ve gittiği yerde ne kadar kalacağı konusunda eğitiliyor. Sonra da aynı görevi bağımsız olarak yerine getirmeye başlıyor.

Molnar, “Robot aslında hastanelerdeki enfeksiyonları azaltmak için tasarlandı. Bu, dünyadaki bütün sağlık sistemleri için büyük bir sorun ve robotlar hastane temizliğinde çok başarılı” ifadelerini kullanıyor.

Molnar, “Yüzeylerde ve havada bulunan bakteri, mantar ve virüsleri etkisiz hale getiriyor” diyor.

UVD Robotları’ndan Andy Molnar’a göre, UV-C ışını en yüksek düzeyde mikrop öldürücü dalga boyuna sahip.

Bütün çalışanlar eve gittiğinde, robot hastane odalarını temizliyor. UV-C adı verilen bir çeşit ultraviyole ışını kullanarak etrafı dezenfekte ediyor.

Robotlar, yüzeyleri ve havayı dezenfekte etmek için morötesi (ultraviyole) ışınlar kullanıyor.

Halka açık alanları dezenfekte etmek çok zor bir iş olsa da salgın ortamında gündelik hayata güvenli bir şekilde dönebilmenin ön koşulu.

Molnar,“Corona salgını başlayınca bir anda çok sayıda farklı sektörden bu teknolojiye talep yağmaya başladı” diyor.

UVD robotları şu anda dünyanın dört bir yanında otellerde, ofislerde ve havaalanlarında kullanılıyor.

Güvenlik açısından, robotlar temizlik yaparken o alanın boşaltılması veya koruyucu ekipman giyilmesi gerekiyor.

Molnar, “Ultraviyole ışınlarının her türlüsü cilde ve gözlere zararlı” uyarısını yapmayı ihmal etmiyor ve“Dolayısıyla, ultraviyole lambaları devreye girmeden önce herkesin o alanı terk etmesi çok önemli” diyor.

Robotun görevini ne kadar iyi yaptığını belirlemek için ışığa duyarlı etiketler kullanılıyor.

Molnar,“Her bakteri veya virüsü etkisiz hale getirmek için kullanılması gereken enerji seviyesini biliyoruz. Ortamın tam olarak ne kadar dezenfekte edildiğini görebiliyoruz. Bakteri ve virüslerin etkisiz hale geldiği konusunda güvence verebiliyoruz” ifadelerini kullanıyor.

Uzmanlar yine de çok dokunulan yüzeylerin elle temizlenmesini tavsiye ediyor. Robotlarsa, öldürücü mikroplara karşı yürütülen savaşta savunma hattını güçlendiriyor.

