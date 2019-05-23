Robotlarıyla yarışacak dünya çocukları İzmir'de buluştu

İZMİR (AA) - İzmir'de, çeşitli ülkelerden genç mucitlerin robotlarıyla yarışacağı FIRST LEGO League (FLL) Open International Turkey başladı.

Tüm dünyadan 40 bin takım ve 320 bin katılımcının yer aldığı turnuvaların uluslararası finaline, ABD, Avusturalya, Lübnan ve Uruguay'ın yanı sıra Türkiye'de İzmir ev sahipliği yapıyor.

Fuar İzmir'de düzenlenen organizasyonun açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Suat Çağlayan, genç mucitlerin kentte buluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İzmir'i çok seveceksiniz ve İzmir'i bir kere tanıdıktan sonra tekrar gelmek isteyeceksiniz." dedi.

FLL'nin yetenekli çocuklara, gençlere fırsatlar sunduğuna işaret eden Çağlayan, "Çocuklar belli bir konu hakkında araştırma yapıyor takımlarıyla birlikte. Planlama, programlama, robotlarlarla test etmeyi öğreniyorlar. Bu takım çalışmaları da son derece eğlenceli bir ortamda oluyor. FLL'nin zeka gelişimine çok büyük bir katkısı var." diye konuştu.

Açılışa video bağlantıyla katılan NASA'da çalışan Türk astrofizikçi Dr. Umut Yıldız da uzayda pek çok problem bulunduğunu, çocukların bu alanda çözümler üretmesinin mutluluk verici olduğunu kaydetti.