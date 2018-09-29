Robotlarla sim sırma defilesi

Kahramanmaraş 3'üncü Uluslararası Tekstil Zirvesi kapsamında, gala ile "Gelenekten Geleceğe" konulu manken ve robotlar eşliğinde sim sırma defilesi düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Kahramanmaraş'ın "tekstilin başkenti ve tekstil city" olması için çalışma yapacaklarını belirtti.

Tekstilin Kahramanmaraş için önemine dikkati çeken Özdemir, "Biz, Kahramanmaraş 'şiirin ve edebiyatın başkenti' olsun istiyorduk ama şiirin ve edebiyatın başkenti olması tekstil şehri olmasına engel değil. Bununla ilgili de bundan sonra çalışacağız." dedi.

- "30 milyar dolara yakın ihracat"

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz ise Kahramanmaraş'ın tekstilde dünyadaki önemine vurgu yaptı.

Tekstilin, Türkiye'ye döviz girdisi sağlayan en önemli sektör olduğunu ifade eden Öksüz, "Bu ülkeye döviz lazım. Bugünlerde bunun çok daha önemini yaşıyoruz. 30 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştiren sektör ve bunun yarısı da bu ülkede kalıyor. Biz ihracat odaklı bir sektörüz." diye konuştu.