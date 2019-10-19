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"Robotu hayatın her aşamasında kullanacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 14:34 | Son Güncelleme

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal: - "Artık sosyal robotları ve uzayın derinliklerini konuşuyoruz. Robotu sanayileşmede ve ileri üretim süreçlerinde değil, hayatın her aşamasında kullanacağız"

MERSİN (AA) -Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, "Artık sosyal robotları ve uzayın derinliklerini konuşuyoruz. Robotu sanayileşmede ve ileri üretim süreçlerinde değil, hayatın her aşamasında kullanacağız." dedi.

Mandal, Mersin'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda düzenlenen "FRC Mersin Off Season 2019 Liseler Arası Robotik Turnuvası"nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, teknolojiyi geliştiren ve üreten olmadıkça başarının gerçekleşmeyeceğini belirtti.

Gençlerin teknoloji alanında üretim yapmalarının önemine değinen Mandal, bütün ülkelerde en önemli ihtiyacın teknoloji tabanlı bilgi üretimi olduğunu söyledi.

Teknolojik tasarım ve programlamanın 2022'de öne çıkacak kavramlar olduğunu vurgulayan Mandal, şöyle devam etti:

"Sizler bunu şimdiden yapan arkadaşlarımızsınız. O yüzden bizlerin size destek verme çabası içerisinde olmamız gerekiyor. Robot dediğimiz kavram yıllar öncesinde belli kol hareketleriyle endüstride kullanılmaya başladı. Bugün gelmiş olduğumuz aşamada artık sosyal robotları ve uzayın derinliklerini konuşuyoruz. Robotu sanayileşmede ve ileri üretim süreçlerinde değil, hayatın her aşamasında kullanacağız. Sizin yapmış olduğunuz katkı sadece robot yarışması değil, geleceğin teknolojilerinin gelişmesindeki anahtar süreç. Ülkemize hem bölgesel hem de küresel lider olma pozisyonunda yaptığınız katkıların önemli bir rolü var. Gençlerimiz ülkemizin geleceği için çok kıymetli."

Mersin Valisi Ali İhsan Su da teknoloji alanında her geçen gün yeni gelişmelerin olduğunu aktararak "Bu yarışmalarda teknolojik gelişmeleri, kodlamayı, robotik dünyada meydana gelen ilerlemeleri görme ve takip etme fırsatı buluyorsunuz." dedi.

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ise bu yarışmayı kentte ilk kez düzenlemenin gururunu yaşadıklarını belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından farklı illerden gelen 550 öğrenciden oluşan 42 takım, sıralama maçlarına başladı.

İlk yarışmada öğrenciler yaptıkları robotlarla gösterilen hedeflere top atmaya çalıştı.

Turnuva yarınki yarışmaların ardından sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin robot yarışma

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