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Roche’nin Kan Testi İngiltere’de Onaylandı

14.05.2020 19:30 | Son Güncelleme

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, İsviçreli ilaç firması Roche tarafından geliştirilen testin, İngiltere’nin Savunma Bakanlığı’na bağlı Porton Down Bilim Merkezi’nde, bağımsız uzmanlarca denendiğini açıkladı. Kan serumu incelemeleriyle testin yüzde 100'e yakın oranda doğru sonuç verdiği belirtildi

Roche’nin Kan Testi İngiltere’de Onaylandı

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, İsviçreli ilaç firması Roche tarafından geliştirilen testin, İngiltere’nin Savunma Bakanlığı’na bağlı Porton Down Bilim Merkezi’nde, bağımsız uzmanlarca denendiğini açıkladı.

Kan serumu incelemeleriyle testin yüzde 100'e yakın oranda doğru sonuç verdiği belirtildi.

Açıklamaya göre test, kişinin Corona virüsüne maruz kalıp kalmadığını ve ona karşı antikor geliştirip geliştirmediğini ortaya koyuyor. Böylece kimin Corona virüsüne karşı bağışıklık kazanmış; kimin henüz bu virüsle temas etmemiş olduğunun anlaşılması bekleniyor.

Antikor’un bağışıklık sistemindeki işlevi

Uzmanlar, Corona virüsüyle temas etmiş kişilerin kanında, vücudun kendini iyileştirmek için ürettiği antikorların, aylarca ya da belki yıllarca varlığını sürdürdüğünü ve eğer kişi aynı virüsle karşılaşırsa bağışıklık sisteminin bu antikorlarla artık virüsü kolayca yenebileceğini belirtiyor.

“Antikor testi çığır açıcı potansiyele sahip”

İngiltere’nin Corona virüsü test programı ulusal koordinatörü Prof. John Newton, gelişmeyi pozitif ilerleme olarak niteledi ve bu kadar ‘‘yüksek belirleme’’ özelliğine sahip bir antikor testinin, kişinin hastalık geçmişine dair güvenilir sonuçlar verebileceğini söyledi. Newton’a göre kişinin antikor üretmesi, ona gelecekte hastalığa yakalanmama garantisini vermemekle birlikte test en azından bu olasılığı hesap etmede işe yarayabilir.

İngiltere’nin Sağlık Bakanlığı sözcüsü, hastalığa karşı geliştirilecek stratejiler açısından, kimlerin daha önce Corona virüsüne maruz kaldığını anlamak önemli olduğunu söyledi. Bakanlık ayrıca, mevcut burun ve boğaz sürüntü örnekleriyle geniş çapta devam eden testlerin yanı sıra, bu yeni kan testini de ülke çapındaki sağlık kuruluşlarında yaygınlaştırmanın bir yolunu araştırdıklarını belirtti.

Sağlık Bakanı yardımcısı Edward Argar’a göre bu test çığır açma potansiyeline sahip. Argar, şu an piyasaya ne zaman sürüleceğiyle ilgili tarih verilemese de testin üreticisi Roche firmasıyla temasların hızla devam ettiğini söyledi.

İlaç firması: “Yüksek miktarda teslimata hazırız”

Roche’un CEO’su Severin Schwan yaptığı açıklamada, çalışma arkadaşlarının sergilediği yüksek fedakarlıklar sonucu, şu an çok fazla sayıda yüksek nitelikli antikor testinin teslimata hazır olduğunu müjdeledi ve ‘‘Böylesi önemli bir gereçle dünyadaki sağlık sistemlerine de Corona virüsüyle mücadelede gereken desteği vermiş oluruz’’ diye konuştu.

İngiltere’de, bir önceki test alımında yapılan 17,5 milyon sterlinlik anlaşmada hayal kırıklığı yaşandığı Sağlık Bakanı Matt Hancock tarafından bizzat kabul edilmişti. Bakan o nedenle bu alışverişe temkinli yaklaştıklarını ifade etmişti. Hancock, ‘‘Bir daha tam emin olmadan duyuruda bulunmayacağız’’ demişti.

Başbakan Boris Johnson’ın bu testi ilk ilan ettiği tarih, İngiltere’nin Corona virüsüyle mücadele şeklini, ‘‘evde kal’’ kısıtlamalarına dönüştürdüğü Mart ayıydı.

Bu testin ayrıca ay başında Amerikan İlaç Ve Gıda İdaresi’nce de acil onay belgesi aldığı bildirildi.

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