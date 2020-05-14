Roche’nin Kan Testi İngiltere’de Onaylandı

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, İsviçreli ilaç firması Roche tarafından geliştirilen testin, İngiltere’nin Savunma Bakanlığı’na bağlı Porton Down Bilim Merkezi’nde, bağımsız uzmanlarca denendiğini açıkladı.

Kan serumu incelemeleriyle testin yüzde 100'e yakın oranda doğru sonuç verdiği belirtildi.

Açıklamaya göre test, kişinin Corona virüsüne maruz kalıp kalmadığını ve ona karşı antikor geliştirip geliştirmediğini ortaya koyuyor. Böylece kimin Corona virüsüne karşı bağışıklık kazanmış; kimin henüz bu virüsle temas etmemiş olduğunun anlaşılması bekleniyor.

Antikor’un bağışıklık sistemindeki işlevi

Uzmanlar, Corona virüsüyle temas etmiş kişilerin kanında, vücudun kendini iyileştirmek için ürettiği antikorların, aylarca ya da belki yıllarca varlığını sürdürdüğünü ve eğer kişi aynı virüsle karşılaşırsa bağışıklık sisteminin bu antikorlarla artık virüsü kolayca yenebileceğini belirtiyor.

“Antikor testi çığır açıcı potansiyele sahip”

İngiltere’nin Corona virüsü test programı ulusal koordinatörü Prof. John Newton, gelişmeyi pozitif ilerleme olarak niteledi ve bu kadar ‘‘yüksek belirleme’’ özelliğine sahip bir antikor testinin, kişinin hastalık geçmişine dair güvenilir sonuçlar verebileceğini söyledi. Newton’a göre kişinin antikor üretmesi, ona gelecekte hastalığa yakalanmama garantisini vermemekle birlikte test en azından bu olasılığı hesap etmede işe yarayabilir.