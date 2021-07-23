HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rock efsanesi Eric Clapton, aşı zorunluluğu olan salonlarda konser vermeyeceğini söyledi

Rock efsanesi Eric Clapton, aşı zorunluluğu olan salonlarda konser vermeyeceğini söyledi

23.07.2021 01:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz müzisyen Eric Clapton, aşı pasaportunun zorunlu tutulacağı konser mekanlarında çalmayacağını söyledi.

Rock efsanesi Eric Clapton, aşı zorunluluğu olan salonlarda konser vermeyeceğini söyledi

Rock müziğinin efsane isimlerinden İngiliz müzisyen Eric Clapton, aşı pasaportunun zorunlu tutulacağı konser mekanlarında çalmayacağını söyledi.

Clapton, "seyircilere ayrımcılık uygulanan hiçbir yerde çalmayacağım "dedi.

İngiltere'de Eylül ayından itibaren, gece kulüplerinde ve konser mekanlarında aşı pasaportu göstermek zorunlu olacak.

İngiltere'de aşı pasaportu, iki aşısını da olan kişilere veriliyor.

Mayıs ayında aşı olan Eric Clapton, AstraZeneca aşısının ağır yan etkilerini yaşadığını söylemiş, bir daha çalamamaktan korktuğunu belirtmişti.

Ünlü müzisyen, aşının güvenliği ile ilgili de abartılı ifadeler olduğunu savunarak "propaganda" nitelemesi yapmıştı.

Uzmanlar, aşıların mevcut risklerinin, yararının yanında çok küçük olduğunu değerlendiriyor.

İngiltere'de AstraZeneca aşısına bağlı nadir kan pıhtılaşması yan etkisi görüldü ancak aşı, kamu sağlığı uzmanlarında halen tüm yaş gruplarına öneriliyor.

Aşı pasaportu açıklaması tartışılan Clapton bir sonraki konserini Londra'daki Royal Albert Hall'da, 2022 Mayıs ayında verecek.

Clapton'ın ayrıca, bu yıl Eylül ayında 7 konserlik bir ABD turnesi yapacak.

ABD'deki konser salonlarında şu an için aşı zorunluluğu bulunmuyor.

Eric Clapton, Covid önlemlerine karşı daha önce de bir karşı duruş sergilemiş ve karantina karşıtı bir şarkıda yer almıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaçmak isteyen kurbanlık keçi çatıdan böyle düştüKaçmak isteyen kurbanlık keçi çatıdan böyle düştü
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
İtalya'da OHAL yıl sonuna kadar uzatıldıİtalya'da OHAL yıl sonuna kadar uzatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca haritayı paylaştı: İşte il il son durum

Bakan Koca haritayı paylaştı: İşte il il son durum

Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme

Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme

Süper Lig ekibi transferi resmen açıkladı

Süper Lig ekibi transferi resmen açıkladı

Menajeri açıkladı! 'Tam 2 milyon'

Menajeri açıkladı! 'Tam 2 milyon'

Kaçan kurbanlığın peşinden gidip kaybolmuştu! Acı haber geldi

Kaçan kurbanlığın peşinden gidip kaybolmuştu! Acı haber geldi

Kritik veriler açıklandı: Son zamanların en yüksek vaka sayısı...

Kritik veriler açıklandı: Son zamanların en yüksek vaka sayısı...

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu! 100 kişilik ekip arıyor

Kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu! 100 kişilik ekip arıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyince...

Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyince...

Nüfusu 6 binden 60 bine çıktı! "Bütün izinleri kaldırdık"

Nüfusu 6 binden 60 bine çıktı! "Bütün izinleri kaldırdık"

Kısıtlamalar geri mi dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Kısıtlamalar geri mi dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.