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Rock Festivali'nde halk müziği geçidi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 14:30 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Edremit ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi’nde düzenlenen rock festivalinde Türk halk müziğinin usta isimleri Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu sahne aldı.

Rock Festivali'nde halk müziği geçidi

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR’in Edremit ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi’nde düzenlenen rock festivalinde Türk halk müziğinin usta isimleri Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu sahne aldı. Binlerce müziksever Oğur ve Demircioğlu’nun yorumlarıyla rock festivali içerisinde farklı biri gece yaşadı.
Edremit ilçesi Altınkum Plajı’nda devam eden Zeytinli Rock Festivali’ne katılım yoğun şekilde devam ediyor. Festivalin ikinci gününde, Teoman, Mabel Matiz, Bülent Ortaçgil, Feridun Düzağaç, Oceans Of Noise, Fuat ve Supernova’nın yanı sıra yerli yabancı çok sayıda grup sahne aldı. Rock Festivali’nin akustik sahnesine çıkan Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu ise Türk halk müziği yorumlarıyla, rock müziği tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Festivale bugün Athena, Duman, Ceyl'an Ertem, Umut Kuzey ve Can Gox’un da aralarında bulunduğu 20 sanatçı sahne alacak.

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Rock Festivali'nde halk müziği geçidiRock Festivali'nde halk müziği geçidiRock Festivali'nde halk müziği geçidiRock Festivali'nde halk müziği geçidi

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