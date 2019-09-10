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Rockçı Ergen Genç yeni şarkısının klibini çekecek öğrenciye 1 yıl burs verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 18:58 | Son Güncelleme

Rockçı ve işadamı Erdem Genç yeni şarkısı Engel Olma’ya klip çekenler arasından seçilecek bir öğrenciye bir yıl burs vereceğini açıkladı.

Rockçı Ergen Genç yeni şarkısının klibini çekecek öğrenciye 1 yıl burs verecek

Rockçı ve işadamı Erdem Genç yeni şarkısı Engel Olma’ya klip çekenler arasından seçilecek bir öğrenciye bir yıl burs vereceğini açıkladı. Genç, en az bir dakikalık müzik klipleri arasında yapacağı seçmede en başarılı bulduğu klibi çekene bir yıl boyunca aylık 500 TL burs verecek.

Rockçı ve işadamı Erdem Genç yeni şarkısı Engel Olma’ya klip çekenler arasından seçilecek bir öğrenciye bir yıl burs vereceğini açıkladı. Gençleri değişime ve harekete geçmeye yönlendiren bu şarkısıyla girişimci işadamı yaşantısını birleştirdiğini belirten Genç, en az bir dakikalık müzik klipleri arasında yapacağı seçmede en başarılı bulduğu klibi çekene bir yıl boyunca aylık 500 TL burs verecek.

"Ben gençlere güveniyorum"
’Motivasyon’ adlı ilk solo albümü yeni çıkan sanatçı Erdem Genç, bu bursu neden verdiğini ise şöyle anlattı: "İlk organizasyon işlerimi lisede yaptım. Şirketimi ise 20 yaşında kurdum. O zamanlar kimse bana güvenmiyordu ancak şimdi alanında lider bir şirketin başındayım. Ben gençlere güveniyorum ve genç bir yetişkin olarak onların hem hayallerini, hem üretkenliklerini destekliyorum. Umarım ufak da olsa böyle bir katkı doğru yerini bulur ve kardeşim başarı basamaklarını çok daha kolay tırmanır".

Erdem Genç şartları şöyle sıraladı:
Yalnızca lise ve üniversite öğrencilerinin katılımına açık.
31 Ekim 2019 tarihine kadar Youtube’a yüklenen videolar arasında en çok izlenip beğeni ve yorum alan 20 klip finale kalacak. 30 Kasım tarihine kadar ise bu 20 klipten en çok beğenilen klibin yeniden oylanması istenecek.
Kazanan klip 21 Aralık tarihinde Erdem Genç’in sosyal medya hesaplarından duyurulacak.
Tüm kliplerin Youtube ve IGTV’ye yüklenmesi gerekiyor. Ayrıca Erdem Genç’in Youtube ve instagram hesabına bağlantı verilmeli. #erdemgenç #engelolma hashtag’leri bulunmalı.
Yapılan açıklamada; finale kadar klipler 15 Kasım tarihinde açıklanacak ve 20 klip tekrar oylamaya sunulacak. Genç, ilk 20’ye giremeyen ancak başarılı bulduğu klipleri bu oylamaya dahil edebilecek veya uygun bulmadığı klipleri dereceye girmesine rağmen liste dışı sayabilecek.

Engel Olma şarkısının sözleri şöyle;
Zamanla tükenen aşka sıkıştı şu beynim kalbim
Büyümek gelişmek için kırmalı zincirleri
Sana da iyi gelecek bu köklü değişim
Keşkeyle geçen bir ömrü hak etmiyor hiçbirimiz
Küflenmiş yaşam örgüsü
Yeni bir hayat yeni bir yaşam gerek bana
Biraz anla
Yeni bir hayat yeni bir düzen kurulsa ya
Engel olma
Yeni bir hayat yeni bir yaşam gerek bana
Biraz anla
Yeter ki engel olma

Rockçı Ergen Genç yeni şarkısının klibini çekecek öğrenciye 1 yıl burs verecek

Rockçı Ergen Genç yeni şarkısının klibini çekecek öğrenciye 1 yıl burs verecek

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