Rockçı Ergen Genç yeni şarkısının klibini çekecek öğrenciye 1 yıl burs verecek

Rockçı ve işadamı Erdem Genç yeni şarkısı Engel Olma’ya klip çekenler arasından seçilecek bir öğrenciye bir yıl burs vereceğini açıkladı. Genç, en az bir dakikalık müzik klipleri arasında yapacağı seçmede en başarılı bulduğu klibi çekene bir yıl boyunca aylık 500 TL burs verecek.

Rockçı ve işadamı Erdem Genç yeni şarkısı Engel Olma’ya klip çekenler arasından seçilecek bir öğrenciye bir yıl burs vereceğini açıkladı. Gençleri değişime ve harekete geçmeye yönlendiren bu şarkısıyla girişimci işadamı yaşantısını birleştirdiğini belirten Genç, en az bir dakikalık müzik klipleri arasında yapacağı seçmede en başarılı bulduğu klibi çekene bir yıl boyunca aylık 500 TL burs verecek.

"Ben gençlere güveniyorum"

’Motivasyon’ adlı ilk solo albümü yeni çıkan sanatçı Erdem Genç, bu bursu neden verdiğini ise şöyle anlattı: "İlk organizasyon işlerimi lisede yaptım. Şirketimi ise 20 yaşında kurdum. O zamanlar kimse bana güvenmiyordu ancak şimdi alanında lider bir şirketin başındayım. Ben gençlere güveniyorum ve genç bir yetişkin olarak onların hem hayallerini, hem üretkenliklerini destekliyorum. Umarım ufak da olsa böyle bir katkı doğru yerini bulur ve kardeşim başarı basamaklarını çok daha kolay tırmanır".