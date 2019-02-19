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"Rockcı imam" adaylıktan çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 21:59 | Son Güncelleme

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Kaş Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan ve ‘Rockcı imam’ olarak tanınan Ahmet Muhsin Tüzer, hukuksal nedenlerden dolayı adaylıktan çekildiğini açıkladı.Ahmet Muhsin Tüzer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde Kaş Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olma kararı aldığını hatırlatarak, “Ne yazık ki hukuksal nedenlerden dolayı adaylıktan istemeyerek çekilmek zorundayım.

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Kaş Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan ve ‘Rockcı imam’ olarak tanınan Ahmet Muhsin Tüzer, hukuksal nedenlerden dolayı adaylıktan çekildiğini açıkladı.
Ahmet Muhsin Tüzer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde Kaş Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olma kararı aldığını hatırlatarak, “Ne yazık ki hukuksal nedenlerden dolayı adaylıktan istemeyerek çekilmek zorundayım. Bu öylesine hukuksal bir neden ki, seçim sonucunda Kaş Belediye Başkanı olsam bile başkanlığım düşecek ya da diğer deyişle iptal olacak” dedi.
Tüzer, “Hayli çetrefilli hukuksal bir konu. Ama kesin olan bir şey varsa o da seçimi kazandığım takdirde ister seçim süresi ya da sonrasında adaylığımın ya da başkanlığımın hukuksal olarak iptal edileceği. Bu nedenle çok üzülerek adaylıktan çekiliyorum” ifadelerini kullandı.

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