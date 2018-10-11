'Rockçı İmam' Halk TV canlı yayınında konuştu: Diyanet 8 milyar bütçeyle ne yaptı

Diyanet tarafından yaptığı Rock müzik ile İslam töresine aykırı olmakla suçlanarak geçen günlerde ihraç edilen "Rockçı İmam" lakaplı Ahmet Muhsin Tüzer, Halk TV'de Çağlar Cilara'ya dikkat çeken açıklamalar yaptı.
İmamlığın yanı sıra yaptığı Rock müzik ile ses getiren Tüzer, ihraç edilme sürecine ilişkin yaşadıklarını anlattı.
"ROCK MÜZİK BENİM İÇİN ALLAH'A GİDEN YOL OLDU"
Rock müziğin kendisi için Allah'a giden yol olduğunu söyleyen Rockçı İmam, "Hakikatleri daha kapsamlı anlama ve evrensel değerleri kavramada Rock müzik etkili oldu" dedi.
İhraç edilen imam Tüzer, Diyanet'i hedef alan ifadelerde de bulundu.
"DİYANET 8 MİLYAR BÜTÇEYLE NE YAPTI?"
İmam Tüzer, "İslam adına, ülkenin milli manevi değerleri adına, Hazreti Muhammed adına, Kuran adına bugün Diyanet İşleri Başkanlığı 8 milyar lira bütçeyle ne yapmış, Ahmet Muhsin Tüzer ne yapmış? Eğer benden daha fazla hizmet etmişlerse insanlığa, gençliğe ben dava da açmayacağım, özür dileyeceğim" diye belirtti.
"TEOMAN'IN RUHANİ YÖNÜNÜ MERAK EDİYORUM! HALUK LEVENT İLE KENDİ ŞARKILARINI BİRLİKTE SÖYLEMEK İSTERİM"
Rockçı İmam, rock müziğinin sevilen isimleri Haluk Levent ve Teoman ile tanışmayı çok istediğini söyleyerek canlı yayında bir çağrıda da bulundu.
"Teoman'ın ruhani yönünü çok merak ediyorum" diyen Tüzer, "Bu fırsatı rabbim bana sunacak" dedi. Tüzer ayrıca Haluk Levent ile kendisinin şarkılarını birlikte söylemek istediğini de söyledi.
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