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'Rockçı İmam' profesyonel müzik yaşamına atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 12:56 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde yaptığı müzik dolayısıyla 'Rockçı İmam' adıyla tanınan Ahmet Muhsin Tüzer, bir prodüksiyon şirketiyle 5 yıllık sözleşme imzalayarak, profesyonel müzik yaşamına atıldı.

'Rockçı İmam' profesyonel müzik yaşamına atıldı

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde yaptığı müzik dolayısıyla 'Rockçı İmam' adıyla tanınan Ahmet Muhsin Tüzer, bir prodüksiyon şirketiyle 5 yıllık sözleşme imzalayarak, profesyonel müzik yaşamına atıldı.
Kaş'a bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde imamlık yaparken, 2013 yılında Kramp Grubu'nun gitaristi Doğan Sakin'le 'Firock' adlı bir müzik grubu kurarak, Rock ve tasavvuf müziğini birleştiren Ahmet Muhsin Tüzer (47), Kaş'ta verdiği ilk Rock konseriyle ulusal ve uluslararası basının ilgi odağı oldu. 2013 yılında ilk single parçası 'Mevla'ya Gel'i tamamlayarak müzik dünyasıyla paylaşan Tüzer, daha sonra İstanbul, Antalya, Kaş ve Finike'de konserler verdi. Yurtdışında iki kez ABD'de, bir kez de Portekiz'de üç gün üst üste konserler veren Tüzer, ilk uluslararası albümünü New York'ta bir müzik şirketi aracılığıyla çıkardı.
İmamlık görevinden alınarak Balıkesir'e memur olarak atanan Ahmet Muhsin Tüzer, mahkeme kararıyla görevine döndü. Ancak Ahmet Muhsin Tüzer, bu kez de hakkında açılan soruşturmalar nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Kurulu kararıyla Ağustos 2018 tarihinde meslekten ihraç edildi.
'ÜLKEMİN GÖNÜL ELÇİSİYİM'
Hakkında verilen meslekten ihraç kararına karşı göreve dönmek için dava açan Ahmet Muhsin Tüzer, "Firock Grubu ile birlikte Anadolu ve İslami Rock tarzıyla kendi bestelerimi, türküleri, Anadolu Rock efsanelerini, ilahilerimizi kasidelerle sentezleyerek farklı ve sıradışı bir müzik ortaya koydum. 2013 yılında başladığım müzik yolculuğumda çok zorlu süreçlerden geçtim. Çok değişik olaylar yaşadım. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir din görevlisi, bir imamı olarak dünya çapında ses getiren bir misyon ortaya koydum. Ülkemizin ve değerlerinin tanıtılmasında, sevdirilmesinde çok önemli bir hizmet yaptığıma inanıyorum. Bu aşamadan sonra müziğimle ön planda olmak istiyorum. Bu nedenle Uras Prodüksiyon'la 5 yıllık bir anlaşma yaptım. Kendi öz değerlerimizle, müziğimizle, batı müziğini, evrensel müziği sentezleyerek ilerleyeceğiz. Ben ülkemin değerlerini sevdiren, ülkemi tanıtan bir gönül elçisiyim. Çok yakında dünyada ses getireceğine inandığımız, şu ana kadar yapılmamış sıradışı bir single çalışmaya imza atacağız" dedi.
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'Rockçı İmam' profesyonel müzik yaşamına atıldı'Rockçı İmam' profesyonel müzik yaşamına atıldı'Rockçı İmam' profesyonel müzik yaşamına atıldı

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