'Rockçu İmam' bağımsız başkan adayı olduğunu açıkladı

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde 'Rockçu İmam' olarak tanınan Ahmet Muhsin Tüzer (47), sosyal medya hesabından, Bağımsız Kaş Belediye Başkan Adayı olduğunu açıkladı. Kaş'a bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde imamlık yaparken, 2013 yılında Kramp Grubu'nun gitaristi Doğan Sakin'le 'Firock' adlı müzik grubunu kurarak, rock ve tasavvuf müziğini birleştiren Ahmet Muhsin Tüzer, Kaş'ta verdiği ilk konseriyle ulusal ve uluslararası basının ilgi odağı oldu. 2013 yılında ilk single parçası 'Mevla'ya Gel'i tamamlayarak müzikseverlere sunan Tüzer, daha sonra İstanbul, Antalya, Kaş ve Finike'de konserler verdi. Yurt dışında iki kez ABD'de, bir kez de Portekiz'de üç gün üst üste konserler veren Tüzer, ilk uluslararası albümünü New York'ta bir müzik şirketi aracılığıyla çıkardı. İmamlık görevinden alınarak Balıkesir'e memur olarak atanan Ahmet Muhsin Tüzer, mahkeme kararıyla görevine döndü. Ancak Tüzer, bu kez de hakkında açılan soruşturmalar nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Kurulu kararıyla Ağustos 2018 tarihinde meslekten ihraç edildi. Ahmet Muhsin Tüzer, hakkındaki meslekte ihraç kararının iptali talebiyle Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Davanın reddine karar veren İdare Mahkemesi, Tüzer'in meslekten ihraç kararını da oy birliğiyle onadı. BAĞIMSIZ ADAY 'Rockçu İmam' adıyla bilinen Ahmet Muhsin Tüzer, sosyal medyadaki kişisel hesabından yaptığı açıklamada, Kaş Belediye Başkanlığına bağımsız aday olduğunu duyurdu. 'Güzel ilçemin güzel insanları' başlığıyla yaptığı paylaşımında, "Ben Ahmet Muhsin Tüzer. Hiçbir partiye bağlı kalmaksızın Kaş'a Bağımsız Belediye Başkanı Adayı oldum. Bu düşünceyi bana aşılayan Sokrates'in bir sözünü sizlerle paylaşmak istiyorum; 'Likyalılara hiçbir zaman, hiçbir kimse bey olamadı.' Ülkemizin de içerisinde bulunduğu bu yozlaşmış sosyolojide şunun farkına vardım ki bir partiye bağlı kalan belediye başkanı özgür değildir ve kendi hizmetlerini yapamıyordur veya yapmakta zorlanıyordur. Bu neticeyle partiyle içli dışlı olmak yerine halkımız ile içli dışlı olmayı tercih ediyorum" ifadelerine yer verdi. Yol ve konut yapmanın bir başkanın daimi görevi olduğunu, kendisinin önceliğinin ilçeye kültürlü, medeni ve özgür bireyler kazandırmak olduğunu aktaran Tüzer, şunları söyledi: "Özellikle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin kültürel, sanatsal ve ruhsal (milli ve manevi) gelişimleri için var gücümle mücadele edeceğim. İnsanı merkeze alan bir anlayışla herkesi kucaklayacağım. Liyakati esas alıp evrensel hukuku ve adaleti tesis etmek için çalışacağım. Bizler küçük ilçemizin büyük insanlarıyız. Hep birlikte gülüp, mutlu olup hep birlikte ağlayacağız. Yetimi gözetip, ağlayan ve çaresizlere dost elimizi her daim uzatacağız. Bir bireyin acısı hepimizin acısı; mutluluğu hepimizin mutluluğu olacak. Büyük gölgelerimizle bütün medeniyetlere yankı uyandırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu yüzden yerel seçimler bittiğinde yanımda olmanız dileğiyle." Bağımsız Belediye Başkan Adaylığı için henüz resmi başvuru yapmadığını belirten Ahmet Muhsin Tüzer, "Bu paylaşımı yaptım ancak müracaatım yoktu. Karar verdim. Müracaatımı yapacağım" dedi.