Rocket League Xbox One X desteğine kavuşuyor!

Microsoft dünyanın en güçlü oyun konsolu olan Xbox One X için geliştirmeler yapmaya devam ediyor. PlayStation 4 Pro’nun sahte 4K çözünürlüğünün aksine native 4K çözünürlük sunan Xbox One X’te nihayet Rocket League tam verimli olarak oynanabilecek. Geliştirici firma oyunlarına Xbox One X Enhanced desteğinin Aralık ayı içerisinde sunulacağını açıkladı.

Bildiğiniz gibi 4K çözünürlüğe ve yüksek kaliteli dokulara sahip olan oyunlar Xbox One X Enhanced kapsamında yer alıyor.

Oyunun geliştiricisi Psyonix, oyunlarına Xbox One X Enhanced desteğini vereceğini ve bu sayede oyunun 4K çözünürlükte 60 FPS’te çalışacağını belirtiyor.

Güncelleme ile ayrıca HDR desteği gelecek ve kaplamalarda/dokularda iyileştirmeler yapılacak. Çıktığı günden bu zamana kadar hala popülerliğini koruyan oyun en son olarak Nintendo Switch için çıkışını gerçekleştirmişti.

Arabalar ile futbol maçı yaptığınız enterasan temalı oyunun oldukça zevkli olduğunu söyleyebiliriz.

