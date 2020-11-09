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Rockstar Games geriye dönük uyumluluk ile yeni nesil konsollara gelecek oyunları açıkladı

OYUN HABERLERİ  | 09.11.2020 10:43 | Son Güncelleme

Rockstar Games PlayStation 5 ve Xbox Series X'te oynanabilecek mevcut oyunların listesini paylaştı. Grand Theft Auto V ve Red Ded Redemption 2 gibi oyunların sahibi Rockstar Games, geriye dönük uyumluluk ile yeni nesil konsollarda oynanabilecek oyunları paylaşarak merakları giderdi. İşte Xbox Series X,S ve PS5'te oynanabilecek mevcut Rockstar Games oyunları!

Rockstar Games geriye dönük uyumluluk ile yeni nesil konsollara gelecek oyunları açıkladı

Rockstar Games PlayStation 5 ve Xbox Series X oyun konsollarında da geliştiricisi ve yayıncısı olduğu oyunların oynanmasına izin verecek. Bu oyunların hangi oyunlar olacağı az çok biliniyor olsa da Rockstar Games geriye dönük uyumluluk ile yeni nesil oyun konsollarında oynanabilecek oyunların listesini oyuncuların merakını gidermek adına paylaşmış durumda.

İŞTE GERİYE DÖNÜK UYUMLULUK İLE GELECEK OYUNLAR

GTA 5 (Grand Theft Auto 5) ve Red Dead Redemption 2, Rockstar Games'in açıklamasına göre yeni nesil konsollarda oynanabilecek. GTA 5'in yeni nesil özel sürümü ise 2021 yılında yayınlanacak. Ayrıca GTA 5 ve Red Dead Redemption 2 kadar olmasa da, kendine has bir hayran kitlesi bulunan L.A Noire de PlayStation 5 ve Xbox Series X, Series S konsollarında oyuncuların beğenisine sunulacak. Geriye dönük uyumluluk ile PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'e gelecek oyunların listesi ise şu şekilde:

XBOX SERİES X VE XBOX SERİES X'E GELECEK ROCKSTAR GAMES OYUNLARI

GTA 5 (GTA V)
GTA (GTA IV)
Bully: Scholarship Edition
GTA: Episodes from Liberty City
GTA: San Andreas
Red Dead Redemption
Red Dead Redemption 2
Rockstar Games Presents Table Tennis
Midnight Club: Los Angeles
L.A. Noire

GTA 5

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PLAYSTATİON 5'E GELECEK ROCKSTAR GAMES OYUNLARI

GTA 5 (GTA V)
GTA: San Andreas
GTA: Vice City
GTA III
Manhunt
Max Payne
Red Dead Revolver
The Warriors
Bully
Red Dead Redemption 2
L.A. Noire

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