Rockstar Games geriye dönük uyumluluk ile yeni nesil konsollara gelecek oyunları açıkladı

Rockstar Games PlayStation 5 ve Xbox Series X oyun konsollarında da geliştiricisi ve yayıncısı olduğu oyunların oynanmasına izin verecek. Bu oyunların hangi oyunlar olacağı az çok biliniyor olsa da Rockstar Games geriye dönük uyumluluk ile yeni nesil oyun konsollarında oynanabilecek oyunların listesini oyuncuların merakını gidermek adına paylaşmış durumda.

İŞTE GERİYE DÖNÜK UYUMLULUK İLE GELECEK OYUNLAR

GTA 5 (Grand Theft Auto 5) ve Red Dead Redemption 2, Rockstar Games'in açıklamasına göre yeni nesil konsollarda oynanabilecek. GTA 5'in yeni nesil özel sürümü ise 2021 yılında yayınlanacak. Ayrıca GTA 5 ve Red Dead Redemption 2 kadar olmasa da, kendine has bir hayran kitlesi bulunan L.A Noire de PlayStation 5 ve Xbox Series X, Series S konsollarında oyuncuların beğenisine sunulacak. Geriye dönük uyumluluk ile PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'e gelecek oyunların listesi ise şu şekilde:

XBOX SERİES X VE XBOX SERİES X'E GELECEK ROCKSTAR GAMES OYUNLARI

GTA 5 (GTA V)

GTA (GTA IV)

Bully: Scholarship Edition

GTA: Episodes from Liberty City

GTA: San Andreas

Red Dead Redemption

Red Dead Redemption 2

Rockstar Games Presents Table Tennis

Midnight Club: Los Angeles

L.A. Noire

PLAYSTATİON 5'E GELECEK ROCKSTAR GAMES OYUNLARI

GTA 5 (GTA V)

GTA: San Andreas

GTA: Vice City

GTA III

Manhunt

Max Payne

Red Dead Revolver

The Warriors

Bully

Red Dead Redemption 2

L.A. Noire

