Rockstar Games geriye dönük uyumluluk ile yeni nesil konsollara gelecek oyunları açıkladı

Rockstar Games PlayStation 5 ve Xbox Series X oyun konsollarında da geliştiricisi ve yayıncısı olduğu oyunların oynanmasına izin verecek. Bu oyunların hangi oyunlar olacağı az çok biliniyor olsa da Rockstar Games geriye dönük uyumluluk ile yeni nesil oyun konsollarında oynanabilecek oyunların listesini oyuncuların merakını gidermek adına paylaşmış durumda.
GTA 5 (Grand Theft Auto 5) ve Red Dead Redemption 2, Rockstar Games'in açıklamasına göre yeni nesil konsollarda oynanabilecek. GTA 5'in yeni nesil özel sürümü ise 2021 yılında yayınlanacak. Ayrıca GTA 5 ve Red Dead Redemption 2 kadar olmasa da, kendine has bir hayran kitlesi bulunan L.A Noire de PlayStation 5 ve Xbox Series X, Series S konsollarında oyuncuların beğenisine sunulacak. Geriye dönük uyumluluk ile PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'e gelecek oyunların listesi ise şu şekilde:
GTA 5 (GTA V)
GTA (GTA IV)
Bully: Scholarship Edition
GTA: Episodes from Liberty City
GTA: San Andreas
Red Dead Redemption
Red Dead Redemption 2
Rockstar Games Presents Table Tennis
Midnight Club: Los Angeles
L.A. Noire
GTA 5 (GTA V)
GTA: San Andreas
GTA: Vice City
GTA III
Manhunt
Max Payne
Red Dead Revolver
The Warriors
Bully
Red Dead Redemption 2
L.A. Noire