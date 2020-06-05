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Rockstar Games'ten anlamlı hareket: GTA 5 online sunucuları George Floyd için kapandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.06.2020 10:38 | Son Güncelleme

Rockstar Games, George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı. Grand Theft Auto ve Red Dead Redemption gibi oyun serilerinin yaratıcısı Rockstar Games, George Floyd için GTA 5 online sunucularını kapattı.

Rockstar Games'ten anlamlı hareket: GTA 5 online sunucuları George Floyd için kapandı!

George Floyd'un öldürülmesinin yankıları sürüyor. Yaşanan olayın ardından protesto gösterileri ise ağırlık kazanmış durumda. Hatta protestolar ABD dışındaki diğer ülkelere de taşındı. Birçok firma da yapmayı planladığı lansmanları 'şimdi eğlenmenin sırası değil' diyerek erteledi. Bu firmaların arasında Sony ve Google vardı. Oyun yapımcıları ise farklı yollarla yaşanan üzüntü verici olaya tepkisini dile getirdi. Bu firmalardan biri Rockstar Games'ti.

GTA 5 SUNUCULARI KAPATILDI

Rockstar Games George Floyd'un anısına GTA 5 online sunucularını dün gece kapattı. Dün (4 Haziran 2020) 21:00-23:00 saatleri arasında GTA Online ve Red Dead Online sunucuları kapandı. Hiçbir oyuncu GTA 5 online'a giriş yapamadı ve hiçbiri de bu olaya tepki göstermedi, aksine destek verdi.

Rockstar Games, GTA 5 online sunucularının kapanacağını açıkladığı Twitter paylaşımlarında, bu hareketine destek beklediğini açıkça söyledi. GTA 5'te Franklin adında siyahi bir karakter de bulunuyor.

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