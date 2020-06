Rockstar Games'ten anlamlı hareket: GTA 5 online sunucuları George Floyd için kapandı!

George Floyd'un öldürülmesinin yankıları sürüyor. Yaşanan olayın ardından protesto gösterileri ise ağırlık kazanmış durumda. Hatta protestolar ABD dışındaki diğer ülkelere de taşındı. Birçok firma da yapmayı planladığı lansmanları 'şimdi eğlenmenin sırası değil' diyerek erteledi. Bu firmaların arasında Sony ve Google vardı. Oyun yapımcıları ise farklı yollarla yaşanan üzüntü verici olaya tepkisini dile getirdi. Bu firmalardan biri Rockstar Games'ti.

Rockstar Games George Floyd'un anısına GTA 5 online sunucularını dün gece kapattı. Dün (4 Haziran 2020) 21:00-23:00 saatleri arasında GTA Online ve Red Dead Online sunucuları kapandı. Hiçbir oyuncu GTA 5 online'a giriş yapamadı ve hiçbiri de bu olaya tepki göstermedi, aksine destek verdi.

Black Lives Matter. To honor the legacy of George Floyd, today, 6/4/20, from 2:00-4:00 p.m. ET, we will be shutting down access to our online games, Grand Theft Auto Online and Red Dead Online.