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Rockstar Games'ten "Anlaşılan GTA 6 yolda" dedirten hareket: Resmi açıklama yapıldı

08.07.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rockstar Games, GTA 6 olarak adlandırılması beklenen yeni GTA oyununa yoğunlaşırken, stüdyonun bir diğer ünlü oyunu Red Dead Redemption'ın çevrimiçi modu Red Dead Online'ın büyük içerik güncellemeleri almayacağını açıkladı. Rockstar, kaynaklarını yeni çıkacak Grand Theft Auto oyununa çektiğini de belirtti. "Red Dead Online'ı nasıl desteklediğimize dair bazı değişiklikler yapma sürecindeyiz" ifadelerinin yer aldığı açıklama GTA hayranlarına "galiba GTA 6 yolda" dedirtti.

Rockstar Games'ten "Anlaşılan GTA 6 yolda" dedirten hareket: Resmi açıklama yapıldı

GTA 6 (Grand Theft Auto 6) oyunu merakla beklenirken, oyunun stüdyosu Rockstar Games, yaptığı açıklamada, daha fazla geliştirme kaynağını yeni Grand Theft Auto oyununa aktardığını duyurdu. Ünlü oyun stüdyosu bu kararla birlikte, Western video oyunu Red Dead Redemption'ın çevrimiçi modu Red Dead Online'ın artık "büyük temalı içerik güncellemelerini" almayacağını paylaştı.

"RED DEAD ONLINE'I DESTEKLEME ŞEKLİMİZDE BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPMA SÜRECİNDEYİZ"

Rockstar Games, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca, oyuncuların beklentilerini aşma ihtiyacını her zamankinden daha fazla anlayarak ve olabileceğinin en iyisi olması için Grand Theft Auto serisinin bir sonraki oyununa doğru sürekli olarak daha fazla geliştirme kaynağı aktarıyoruz ve sonuç olarak, Red Dead Online'ı destekleme şeklimizde bazı değişiklikler yapma sürecindeyiz."

Rockstar Games

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Red Dead Online kararı için ise şu açıklama yapıldı:

"...Sezonluk özel etkinlikler ve deneyim iyileştirmelerinin yanı sıra sağlıklı bir Red Dead Online ortamını geliştirmek ve sürdürmek için diğer değişikliklerle birlikte, önceki yıllarda olduğu gibi büyük temalı içerik güncellemeleri sunmak yerine bu yıl mevcut modları geliştirmeyi ve yeni Telegram Görevleri eklemeyi planlıyoruz..."

Açıklama üzerine Red Ded Redemption hayranları, Red Dead Online'ın yüzüstü bırakılıp bırakılmayacağını merak etmeye başladı.

Rockstar şubat ayında Grand Theft Auto serisinin bir sonraki oyunu üzerinde çalıştığını doğrulamıştı.

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