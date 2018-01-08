Rocky'nin kızıyla tanışın: Sistine Stallone

Son Güncelleme 4 saat önce MAGAZİN HABERLERİ | 08.01.2018 12:53 |4 saat önce

Sinemanın ünlü aksiyon yıldızlarından Sylvester Stallone'nin ortanca kızı 20 yaşındaki Sistine Stallone annesi Jennifer Flavin gibi model olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Küçük Stallone, Love Magazine için cüretkar pozlar verdi.

İşte Küçük Stallone'nun çok konuşulacak anları...

Sylvester Stallone, nam-ı diğer Rambo'nun kızından olay şov

1 / 47 Sylvester Stallone'nin ortanca kızı Sistine güzelliğiyle gerçekten göz kamaştırıyor. Rocky film serisiyle hafızalara kazınan ABD’li aktör Slyvester Stallone’nin 20 yaşındaki kızı Sistine Stallone, Love Dergisi’nin yılbaşı çekimlerinin 36’ncı gün konuğu oldu. Sylvester Stallone'nin model kızı Sistine, kırmızı mayosu ve kovboy çizmeleriyle kas şov yaptı.

2 / 47 Sylvester Stallone'nin ortanca kızı Sistine, fiziğiyle dikkatleri üzerine topladı.

3 / 47 Sistine, 27 Haziran 1998 doğumlu. Yani henüz 20 yaşında.

4 / 47 Fiziğiyle herkesin bakışlarını üzerine çeken Sistine, profesyonel modellik dünyasına adım atmış durumda.

5 / 47 Annesi de eski bir model olan Sistine, mesleği ile gurur duyuyor.

6 / 47 Instagram'ı da oldukça aktif kullanan Sistine'in tam 663 bin takipçisi mevcut.

7 / 47 Sistine Stallone, bir röportajda babasının modellik kariyerini çok desteklediğini ve ona "Benim zamanım geçti, artık senin parlama zamanın. Yaşadığın her deneyimi sindirerek yaşa çünkü bir daha geri gelmeyecekler" mesajını verdiğini söylüyor.

8 / 47 Küçük Stallone, Love Magazine için Dough Inglish'in yönetmenliğini üstlendiği videodaki cüretkar pozlarıyla ön plana çıktı.

9 / 47 Love Magazine dergisi için fotoğraf çekimine katılan Sistine Stallone bu fotoğrafları da Instagram hesabından paylaştı.

10 / 47 Takipçi kitlesinden Sistine, fotoğraflar için harika yorumlar aldı.

11 / 47 Sistine, en büyük hayalinin model olmak olduğunu ve bunun için ne gerekiyorsa yapacağını bir açıklamasında da belirtmişti.

12 / 47 Geleceği parlak bir model adayı olan Sistine önümüzdeki yıllarda daha çok fotoğraf çekimlerinde ve moda etkinliklerinde görebileceğimiz bir isim olarak ön plana çıkıyor.

13 / 47 Los Angeles, California'da yaşayan Sistine'nin en büyük dostu yavru köpekleri.

14 / 47 Modellik kariyeri onun için vazgeçilmez.

15 / 47 Babası onun için ilham kaynağı.

16 / 47 8 Ocak 2017'de düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nin en dikkat çekici anlarından biri de, Sylvester Stallone'nin eşi ve çocuklarıyla kırmızı halıda boy gösterdiği kareydi.

17 / 47 Sistine, 174 cm boyunda.

18 / 47 Dünyaca ünlü bir çok marka Sistine'nin peşinde.

19 / 47 Sistine'nin en sevdiği spor disiplini golf.

20 / 47 Sistine'nin en sevdiği spor disiplini golf.

21 / 47 Sistine'nin en sevdiği spor disiplini golf.

22 / 47 Kırmızı halının ise aranan isimleri arasında...

23 / 47 Annesi en yakın arkadaşı.

24 / 47 Babasına, Sistine kırmızı halıda sık sık eşlik ediyor.

25 / 47 Sylvester Stallone'nin Eşi Jennifer Flavin ile olan kızları Sistine, Scarlet ve Sophia güzellikleriyle herkesi kendilerine hayran bırakıyor.

26 / 47 Stallone kızlarından en çok konuşulan ismin Sistine'nin olduğu söyleniyor.

27 / 47 Sistine'nin bu başarısının sırrı ise modellik kariyerinde attığı emin adımlar.

28 / 47 Sistine ilk kez 73. Venedik Film Festivali kırmızı halısında poz vermiş, dikkatleri üzerinde toplamıştı.

29 / 47 Mavi elbisesi ile Sistine gündem yaratmış, uzun süre paparaziler peşini bırakmamıştı.

30 / 47 73. Venedik Film Festivali'nde kırmızı halı üzerinde kuğu gibi süzülmesiyle damga vurmuştu.

31 / 47 73. Venedik Film Festivali'nde Sistine'nin bakışları çok konuşulmuştu.

32 / 47 İşte başarılı genç modelin özel hayatından en ilginç anlar...

33 / 47 Sistine ve babası Sylvester Stallone

34 / 47 Stallone ailesi

35 / 47 Stallone annesi ve kız kardeşiyle

36 / 47 Stallone ailesi

37 / 47 Stallone ailesi

38 / 47 Sistine ve annesi

39 / 47 Sistine babası gibi güç gerektiren sporlara ilgi duyuyor.

40 / 47 Sistine'nin güzellik rutinleri merak konusu.

41 / 47 Sistine güzelliği ve fiziğiyle takdir topluyor.

42 / 47 Sistine Instagram hesabını oldukça etkin kullanıyor.

43 / 47 Sistine, 27 Haziran 1998 doğumlu. Yani henüz 20 yaşında.

44 / 47 20 yaşındaki Sistine, adına fan sayfaları oluşturuluyor.

45 / 47 1998 doğumlu genç model, defilelerin aranan ismi.

46 / 47 Bir çok marka iş birliği ile Sistine, kampanyaların aranan yüzü.