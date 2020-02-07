Roddy Alves artık bambaşka biri!

İnsan Ken bebek lakaplı 36 yaşındaki Brezilyalı Rodrigo Alves, üç aydır kapalı kapılar ardında bir kadın olarak yaşadığını söyleyerek, artık Roddy ismini tercih ettiğini kaydetti.

Rodrigo Alves

Ken bebek Rodrigo Alves, 'Onlarca estetik yaptırdım ama asıl istediğim kadın olmaktı. Sahte karın kası ve kollara sahip olduğum için pişmanlık duyuyorum.

Keşke o günlerde bir psikiyatrist ve o yolculukta bana yardım edecek insanları görecek güce sahip olsaydım' açıklamasında bulunmasının ardından dün gece ilk kez Londra'da görüntülendi.

Adem elmasını aldıran ve bir dizi estetik operasyon geçiren 36 yaşındaki Rodrigo Alves, ameliyatlar için İstanbul'u tercih etti.

Operasyonların ardından Londra'da yemeğe giderken görüntülenen Alves, yeni vücudunu ortaya çıkaran kırmızı elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Yoğun makyajı, topuklu ayakkabıları ve kırmızı dar mini elbisesiyle objektiflere poz veren Alves, 'Keşke daha önce kadın olsaydım' dedi.

"ERKEK OLMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPTIM AMA..." Estetik bağımlılığıyla dünya çapında tanınan Alves, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'Erkek olmak için elimden geleni yaptım ama çok da başarısız oldum çünkü mutlu değildim' dedi.

Bu güne dek olan pişmanlıklarını sıralayan Alves, 'Onlarca estetik yaptırdım ama asıl istediğim kadın olmaktı.

Sahte karın kası ve kollara sahip olduğum için pişmanlık duyuyorum. Keşke o günlerde bir psikiyatrist ve o yolculukta bana yardım edecek insanları görecek güce sahip olsaydım' dedi.

1 YIL İÇİNDE CİNSİYET DEĞİŞTİRME AMELİYATI OLACAK Alves sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadın olmaktan şüphe duymuyorum.

Hala yapılacak ameliyatlar var, bir yıl içinde cinsiyet değiştirme ameliyatım olacak."

Alves, Instagram hesabındaki bütün fotoğraflarını silerek, sadece son halinin fotoğraflarını koydu.

Roddy Ales, daha önce yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulunmuştu: 'Çocukken bir kız gibi göğüslerim vardı.

Okulda benimle 'patates kafa' diye dalga geçiyorlardı. 7 yaşındayken beni merdivenlerden itmişlerdi.

Şişman, çirkin ve biçimsiz olduğum için depresyondaydım.