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RODELLAGA'NIN AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA: MAĞDURİYETİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR 

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 12:58 | Son Güncelleme

Haber: Serpil KIRKESER-Kamera: İSTANBUL DHA Tanımadığı kişilerce hakkında icra takibi başlatılan ve 2,5 milyon lirası icra dairesinin kasasında tutulan Trabzonspor Kulübü oyuncusu Hugo Rodallega Martinez'in avukatları İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde açıklama yaptı.

Haber: Serpil KIRKESER-Kamera: İSTANBUL DHA
Tanımadığı kişilerce hakkında icra takibi başlatılan ve 2,5 milyon lirası icra dairesinin kasasında tutulan Trabzonspor Kulübü oyuncusu Hugo Rodallega Martinez'in avukatları İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde açıklama yaptı. Avukat Emin Özkurt, müvekkiline parasının iade edilmediğini, 44 gündür mağduriyetinin devam ettiğini belirterek, icra mahkemesinin kararını beklediklerini söyledi. Diğer avukat Mikail Hasbek de müvekilinin parasına kavuşamadığı için rahatsız ve mutsuz olduğunu kaydederek, "Belki futbolundan da bunu görmüş oluyoruz. Oysaki hukuk haklıya hakkını vermektir" dedi.

"MÜVEKKİLİME PARASI İADE EDİLMEDİKÇE MAĞDURİYETİ DEVAM ETMEKTEDİR"
Trabzonspor Kulübü oyuncusu Hugo Rodallega Martinez'in avukatları Emin Özkurt ve Mikail Hasbek Çağlayan'da bulunan
İstanbul Adalet Sarayı'nın karşısındaki meydanda açıklama yaptı. Avukat Emin Özkurt, dolandırıcılık girişimini hukuki adımlarla engellediklerini belirterek, "İcra kanalı kullanılmak suretiyle müvekkilimin hesabından alınmak istenen 2,5 milyon liranın icra kasasında tutulmasını temin ettik. Müvekkilime parası iade edilmedikçe mağduriyeti devam etmektedir. Bu mağduriyetin 44. günüdeyiz. 44 gündür herhangi bir ilerleme kaydedilmemesi yargıya ve adalete olan güveni ciddi manada sarsıyor. Bir hırsızlık girişimi düşünün; Sizin evinize kadar girilmiş altınlarınız alınmış tam o esnada polis baskınıyla yakalanmışlar. Ancak bu altınların iadesi ertesi gün yapılır. Ama bekleniliyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

"İCRA MAHKEMESİNİN KARARINI BEKLİYORUZ"
Avukat Özkurt müvekkilinin mağduriyetinin biran evvel sonlandırılması gerektiğini belirterek, "Rodallega bir dolandırıcılık girişimine maruz kaldıysa hesabından çıkan paranın iadesi lazım. Yok eğer bu girişimi yapanlar haklıysa o zaman o parayı Rodallega'nın hesabından alıp ilgili kişilere mahkemenin vermesi lazım. Ama arafta bırakıp dosyayla ilgili bir ileleme sağlanmayıp kapıya da
'Kesinlikle görüşme yapılmaz' şeklinde bir ibare bizim Türk adaletine olan güvenimizi güçlendirmiyor. Bu noktada hassas olmak gerekiyor" dedi. Usulsüz olarak alınan 2,5 milyon liranın icra dairesinde durduğunu anlatan Avukat Özkurt, icra mahkemesinin kararını beklediklerini söyledi. Avukat Özkurt, Rodallega'nın icra takibinin yapıldığı dairenin bir komserin oğlunun ikamet ettiği daire olduğunu, ilginç olduğunu belirtereki mağduriyetin giderilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

"MÜVEKKİLİM MUTSUZ"
Avukat Mikail Hasbek de müvekilinin parasına kavuşamadığı için rahatsız ve mutsuz olduğunu kaydederek, "Belki futbolundan da bunu görmüş oluyoruz. Oysaki hukuk haklıya hakkını vermektir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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Avukat Mikail Hasbek'in açıklaması
Diğer avukat Emin Özkurt açıklaması
Adliyeden görüntü
Genel ve detaylar

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