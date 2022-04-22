Rodin Abdulkadir Muhammed, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılan son dakika açıklaması sebebiyle günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan da son dakika açıklaması yapıldı. Peki Rodin Abdulkadir Muhammed kimdir? PKK/YPG'nin sözde üst düzey yöneticisi Rodin Abdulkadir Muhammed öldürüldü mü? İşte detaylar...

RODİN ABDULKADİR MUHAMMED KİMDİR?

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/YPG'nin Suriye'nin Aynularab (Kobani) bölgesinde faaliyet gösteren sözde üst düzey yöneticileri Rodin Abdulkadir Muhammed ve Ranya Henan'ı operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

RODİN ABDULKADİR MUHAMMED ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

20 Şubat 2022 tarihinde PKK-YPG Kobani (Ayn El Arab) Savunma Komitesi Eş Başkanı Ronahi Kobani kod Rodin Abdulkadir Muhammed ve YPJ Kobani Yürütme Komitesi’nde faaliyet yürüten Dilar Halep kod Ranya Henan’ı düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Rodin Abdulkadir Muhammed ve Ranya Henan'ın Türkiye-Suriye sınır hattında Türk güvenlik güçlerine yönelik yapılan eylemleri organize ettiği aktarıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sahadaki ajanlarından derlenen bilgilerle düzenlenen operasyonda, iki üst düzey sorumlu kadrosunu kaybeden YPJ’nin ağır darbe aldı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!"



