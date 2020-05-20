Rodos Adası'nı karıştıran cinayet ve tecavüz davasında sanıklara ömür boyu hapis cezası

Cinayet faili iki gence, cinayet suçundan birer kez ömür boyu ve toplu tecavüz suçundan 15'şer yıl hapis cezası verildi.

Koukouras ve Lutsay polisin yaptığı araştırmalardan sonra kısa bir süre içinde yakalandı ve işledikleri cinayeti itiraf ederek ağır suç mahkemesi önüne çıkarıldı.

21 yaşındaki Eleni Topaloudi'ye kadına tecavüz eden iki genç, tecavüzü polise şikayet edebileceği korkusuyla Topaloudi'yi başına vurdukları ütüyle bayılttıktan sonra deniz attılar. Genç kadın yarı baygın halde boğularak can verdi.

Cinayeti 20 yaşlarında iki genç işledi. Biri Manolis Koukouras, diğeri Arnavut kökenli Alex Lutsay.

Bundan iki yıl önce Rodos Adası'nda işlenen bir cinayet için açılan dava süresince meydana gelen olaylar adayı karıştırdı, savcının ise 'tarafsız davranmadığı' tartışmalarını tetikledi.

Yaklaşık bir buçuk yıl süren davanın karar verme aşamasında Rodos'un ağır suç mahkemesinin avlusu hemen her gün yüzlerce gencin toplandığı yer haline geldi.

Genç kadının hem tecavüze uğraması hem de vahşice öldürülmesi protesto ediliyordu.

Savcının rolü

Davanın en ilginç yanı ise, sanıkları ağır ve hukuk dışı bir dille suçlayan savcı Aristotelia Doga'nın olağanüstü sert ve hakaret dolu söylemleri ile öldürülen kadınla 'kendisini özdeşleştirmesi' oldu.

Aristotelia Doga, sanıkları aşağılayan sözleriyle, davayı salonunun içinden ve dışından izleyenlerin hayranlığını kazanmaktaydı. Savcı, salona her giriş-çıkışında alkış ve coşku ile karşılanıyordu.

Savcının, yönelttiği her bir suçlama ve cinayet faillerine en üst düzeyde ağır cezalar verilmesi ile ilgili kurduğu her bir cümlesi salondakilerin "Bravo bravo" sesleri ise salonun dışında yankılanıyordu.

Davaya bakan yargıcın ise salondaki sükûneti sağlamak için kürsüye üst üste indirdiği tokmakla birlikte "Sakin olun. Burası futbol sahası değil" gibi uyarılarda bulunuyordu.