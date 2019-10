"Rodos ve İstanköy’deki Türkler yok olma aşamasına geldi"

Yaşar Üniversitesinde düzenlenen ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun destek mesajı gönderdiği sempozyumda, Rodos ve İstanköy’deki Türklerin karşılaştığı; vatandaşlık, eğitim, Türkçe öğrenme hakkı, ibadet, Osmanlı döneminden kalan kültür mirasının korunması gibi sorunlar masaya yatırıldı. Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, "Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan Türklerin yok olma aşamasına geldiğini ifade etmek istiyorum" dedi.

Yaşar Üniversitesinde, Uluslararası Rodos ve İstanköy Türk Vakıfları Sempozyumu düzenlendi. Sempozyumda, Rodos ve İstanköy’de yaşayan Türklerin karşılaştığı sorunlar hakkında konuşuldu.

Sempozyuma gönderdiği mesajla destek veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sempozyum; Rodos ve İstanköy’de yaşayan soydaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerinin savunulması, uğradıkları ihlallerin ve kısıtlamaların dünyaya duyurulması bakımından son derece önemli ve faydalı bir etkinliktir. Bu itibarla, sempozyumu düzenleyen Rodos, İstanköy ve On iki ada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ROİSDER) Başkanı ile yönetimini ve tüm katılımcıları tebrik ederim. On iki adalar, çok sayıda soydaşımızın yaşadığı, tüm baskılara rağmen Türklük bilincini ve kültürünü muhafaza etmeye çalışan, asla kendimizden ayrı görmediğimiz aziz soydaşlarımızın vatanıdır. Yunanistan devleti, Rodos ve İstanköy’deki soydaşlarımızın haklarına saygı göstermelidir. Her şeye rağmen, soydaşlarımız, Türkçe öğrenme, serbestçe ibadet edebilme, vakıflarını yönetebilme ve Osmanlı Türklerinden kalan kültürel mirasını koruyabilme konusundaki haklarını savunmaya devam etmektedirler."