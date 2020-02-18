Zaman zaman estetik operasyon için Türkiye'ye de gelen televizyon yıldızı bu kez Belçika'da bıçak altına yattı.

Rodrigo Alves'ten estetik operasyon sonrası kuaför ziyareti

Yüzünün operasyondan sonraki görüntüsünü de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Yıldızın, bu operasyon için 25 Bin Sterlin harcadığı iddiaları da basına yansıdı.

Kariyerinin ilk döneminde Barbie bebeğin sevgilisi Ken'e benzemek için sayısız estetik operasyon geçiren İngiliz- Brezilyalı TV yıldızı Rodrigo Alves, Belçika'nın Antwerp kentinde yeniden bıçak altına yattı.

Bir dizi operasyon sonrası cinsiyet değiştiren Alves'in amacı, yüzünün daha kadınsı hatlara bürünmesiydi. Göz çevresi ve çene hattını düzelttiren Alves, tam anlamıyla bir kadına dönüşebilmek için "Adem elmasını" da aldırdı.

Alves bu operasyonun ardından nasıl göründüğünü, nasıl hissettiğini de Instagram hesabının story (hikaye) bölümünden takipçileriyle paylaşıyor.

Geçen hafta sonu operasyondan bir gün sonraki halini gözler önüne seren Alves, şimdi de dördüncü günü paylaştı. Ünlü yıldız, yüzündeki bandajlara ve henüz geçmeyen şişkinliklere rağmen kuaföre gitti.

Alves o anları da dakika dakika sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Saçını yıkatan Alves; ardından da fön çektirdi. Sonra da güneş gözlüklerini takarak cep telefonunun kamerasına poz verdi.

Alves'in daha önce gittiği kuaförde çalışanlarla şakalaşması da dikkat çekti.

Rodrigo Alves saçı yapıldıktan sonra şalını da alarak küçük bir dans gösterisi sergiledi.

Alves, geçirdiği estetik operasyonun ardından yaşadıklarını, sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmayı sürdürecek.

36 yaşındaki Alves, bıçak altına yattıktan bir gün sonra gelişmeleri sosyal medya hesabından takipçilerine duyurmaya başlamıştı.

Paylaştığı videoda Alves'in yüzünün yoğun bir şekilde şişkin olduğu, gözlerini tam anlamıyla açamadığı görüldü. Bu durumu "Yeni yüzümü göremiyorum" diye ifade eden Alves, Adem elması operasyonu nedeniyle boğazının da ağrıdığını belirtti.

Yüzünün görüntüsüne rağmen Alves, takipçilerine canının sanıldığı kadar çok yanmadığını anlattı. Alves "Ağrımı birden 10'a kadar puanlamam gerekirse 4 diyebilirim" diye konuştu.

"Artık Ken bebek değil, kadın olmak istiyorum" diyen Rodrigo Alves; yüzünün artık daha kadınsı bir görünüme kavuştuğunu belirterek "Yüzüm çok değişti, daha küçük oldu.

Bu operasyon bana her zaman istediğim "elmas yüz" şeklini kazandırdı" dedi. Alves'in kavuşmak uğruna bıçak altına yattığı elmas yüz şekline sahip ünlüler arasında Rihanna, Jennifer Lopez, Vanessa Hudgens sayılabilir.

İngiliz bir baba ile Brezilyalı bir annenin evliliğinden 1983 yılında dünyaya geldi Rodrigo Alves. Henüz küçükken büyükbabası ona Barbie bebekleri hediye etti.

İşte o hediye de onun hayatının geri kalanının şekillenmesinde çok etkili oldu.

O dönemde Barbie bebekleriyle oynamak için geniş zamanlar harcayan Alves, kariyer basamaklarını tırmanırken de adını Barbie'nin sevgilisi Ken'e olan benzerliğiyle duyurdu.

Bu uğurda defalarca bıçak altına yattı. Rodrigo Alves kısa bir süre önce "Artık kadın olmak istiyorum" diyerek tekrar bıçak altına yatmıştı.

Bu operasyonun ardından Instagram safyasından bütün eski fotoğraflarını silip orada da yeni bir sayfa açan Alves'in bu süreçte paylaştığı ilk pozları da Türkiye'de çekilmişti.