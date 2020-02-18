MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Rodrigo Alves'ten estetik operasyon sonrası kuaför ziyareti

Rodrigo Alves'ten estetik operasyon sonrası kuaför ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2020 14:35 | Son Güncelleme

TV yıldızı geçirdiği estetik operasyonun ardından yaşadıklarını dakika dakika sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor.

Zaman zaman estetik operasyon için Türkiye'ye de gelen televizyon yıldızı bu kez Belçika'da bıçak altına yattı.

Rodrigo Alves'ten estetik operasyon sonrası kuaför ziyareti

Yüzünün operasyondan sonraki görüntüsünü de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Yıldızın, bu operasyon için 25 Bin Sterlin harcadığı iddiaları da basına yansıdı.
Kariyerinin ilk döneminde Barbie bebeğin sevgilisi Ken'e benzemek için sayısız estetik operasyon geçiren İngiliz- Brezilyalı TV yıldızı Rodrigo Alves, Belçika'nın Antwerp kentinde yeniden bıçak altına yattı.
Bir dizi operasyon sonrası cinsiyet değiştiren Alves'in amacı, yüzünün daha kadınsı hatlara bürünmesiydi. Göz çevresi ve çene hattını düzelttiren Alves, tam anlamıyla bir kadına dönüşebilmek için "Adem elmasını" da aldırdı.
Alves bu operasyonun ardından nasıl göründüğünü, nasıl hissettiğini de Instagram hesabının story (hikaye) bölümünden takipçileriyle paylaşıyor.
Geçen hafta sonu operasyondan bir gün sonraki halini gözler önüne seren Alves, şimdi de dördüncü günü paylaştı. Ünlü yıldız, yüzündeki bandajlara ve henüz geçmeyen şişkinliklere rağmen kuaföre gitti.
Alves o anları da dakika dakika sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Saçını yıkatan Alves; ardından da fön çektirdi. Sonra da güneş gözlüklerini takarak cep telefonunun kamerasına poz verdi.
Alves'in daha önce gittiği kuaförde çalışanlarla şakalaşması da dikkat çekti.
Rodrigo Alves saçı yapıldıktan sonra şalını da alarak küçük bir dans gösterisi sergiledi.
Alves, geçirdiği estetik operasyonun ardından yaşadıklarını, sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmayı sürdürecek.
36 yaşındaki Alves, bıçak altına yattıktan bir gün sonra gelişmeleri sosyal medya hesabından takipçilerine duyurmaya başlamıştı.
Paylaştığı videoda Alves'in yüzünün yoğun bir şekilde şişkin olduğu, gözlerini tam anlamıyla açamadığı görüldü. Bu durumu "Yeni yüzümü göremiyorum" diye ifade eden Alves, Adem elması operasyonu nedeniyle boğazının da ağrıdığını belirtti.
Yüzünün görüntüsüne rağmen Alves, takipçilerine canının sanıldığı kadar çok yanmadığını anlattı. Alves "Ağrımı birden 10'a kadar puanlamam gerekirse 4 diyebilirim" diye konuştu.
"Artık Ken bebek değil, kadın olmak istiyorum" diyen Rodrigo Alves; yüzünün artık daha kadınsı bir görünüme kavuştuğunu belirterek "Yüzüm çok değişti, daha küçük oldu.
Bu operasyon bana her zaman istediğim "elmas yüz" şeklini kazandırdı" dedi. Alves'in kavuşmak uğruna bıçak altına yattığı elmas yüz şekline sahip ünlüler arasında Rihanna, Jennifer Lopez, Vanessa Hudgens sayılabilir.
İngiliz bir baba ile Brezilyalı bir annenin evliliğinden 1983 yılında dünyaya geldi Rodrigo Alves. Henüz küçükken büyükbabası ona Barbie bebekleri hediye etti.
İşte o hediye de onun hayatının geri kalanının şekillenmesinde çok etkili oldu.
O dönemde Barbie bebekleriyle oynamak için geniş zamanlar harcayan Alves, kariyer basamaklarını tırmanırken de adını Barbie'nin sevgilisi Ken'e olan benzerliğiyle duyurdu.
Bu uğurda defalarca bıçak altına yattı. Rodrigo Alves kısa bir süre önce "Artık kadın olmak istiyorum" diyerek tekrar bıçak altına yatmıştı.
Bu operasyonun ardından Instagram safyasından bütün eski fotoğraflarını silip orada da yeni bir sayfa açan Alves'in bu süreçte paylaştığı ilk pozları da Türkiye'de çekilmişti.
Bu durum da Rodrigo Alves'in cinsiyet değiştirme operasyonunu Türkiye'de geçirdiği iddialarının ortaya atılmasına neden olmuştu.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rodrigo alves, estetik,

En Çok Okunan Haberler

Esad'dan İdlib ve Halep açıklaması

Esad'dan İdlib ve Halep açıklaması

Survivor'da herkesi ağlatan anlar! Acun'dan duygusal sözler

Survivor'da herkesi ağlatan anlar! Acun'dan duygusal sözler

Okul sahibi iflasını açıkladı, öğrenci ve veliler mağdur oldu

Okul sahibi iflasını açıkladı, öğrenci ve veliler mağdur oldu

Resmen duyuruldu! Rakibinin 30 mağazasını alıyor

Resmen duyuruldu! Rakibinin 30 mağazasını alıyor

Abdullah Gül'den 'Ali Babacan' açıklaması

Abdullah Gül'den 'Ali Babacan' açıklaması

Koronavirüsünde korkulan oldu! Kilit isim hayatını kaybetti

Koronavirüsünde korkulan oldu! Kilit isim hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

MasterChef şampiyonu Serhat Akın için İzmir'e yerleşti

MasterChef şampiyonu Serhat Akın için İzmir'e yerleşti

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Foyası ortaya çıktı! Gerçek hali olay oldu

Foyası ortaya çıktı! Gerçek hali olay oldu

Bomba yorum! 'Gideri yok'

Bomba yorum! 'Gideri yok'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Seda Sayan müstakbel gelini öve öve bitirememiş!

Seda Sayan müstakbel gelini öve öve bitirememiş!

Çağla Şıkel'den 'aşk' açıklaması

Çağla Şıkel'den 'aşk' açıklaması

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evleniyor iddiası

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evleniyor iddiası

Bora Öztoprak’ın annesi hayatını kaybetti

Bora Öztoprak’ın acı günü

Çekim arasında görüntülendiler

Çekim arasında görüntülendi

Justin Bieber'dan Selena Gomez itirafı: Pervasız davrandım

Justin Bieber'dan Selena Gomez itirafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.