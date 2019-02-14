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Rodriguez: "ABD yardım adı altında bizi zehirleyecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2019 10:32 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD’nin tahsis ettiği ve Kolombiya’daki Cucuta kentinde depolanan gıda yardımının kanserojen maddeler içerdiğini ve tüketenleri zehirleyeceğini iddia etti.Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez bir televizyon programına yaptığı açıklamada, "Bu yardımların kanserojen madde içerdiği çeşitli bilimsel çalışmalar tarafından kanıtlanmıştır” dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD’nin tahsis ettiği ve Kolombiya’daki Cucuta kentinde depolanan gıda yardımının kanserojen maddeler içerdiğini ve tüketenleri zehirleyeceğini iddia etti.
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez bir televizyon programına yaptığı açıklamada, "Bu yardımların kanserojen madde içerdiği çeşitli bilimsel çalışmalar tarafından kanıtlanmıştır” dedi. ABD’nin bağış adı altında Venezuelalıları zehirleyeceğini iddia eden Başkan Yardımcısı, “Bu insani yardımla biyolojik silahlarını insanlarımız üzerinde kullanmak istediklerini söyleyebilirim” iddiasında bulundu.
Yapılmak istenen insani yardımları, "ucuz bir gösteri" ve "bir hakaret" olarak nitelendiren Rodriguez, aslında ABD’nin önderliğindeki muhalefet ve bölge hükümetlerinin Venezuela’nın yardımına ihtiyacı olduğunu belirtti.

OAS, Cuma günü olağanüstü toplanacak
Amerikan Ülkeler Örgütü Daimi Konseyi (OAS), Venezuela’daki durumu analiz etmek için Cuma günü olağanüstü bir oturum çağrısında bulundu. Washington’daki OAS merkezinde gerçekleşecek toplantıda, 10 Ocak’ta alınan Juan Guaido’nun başkan olarak tanıma kararının takibine karar verilmesi bekleniyor.

Gözaltı sayısı 989’a ulaştı
Venezuela’da Ocak ayında başlayan protesto gösterileriyle beraber gözaltı sayısının 989’a ulaştığı açıklandı. Venezuela Ceza Forumu (ONG) tarafından yapılan açıklamada gözaltındakilerin 11’inin yaşının reşit olmadığı, 8’inin ise yerli halktan olduğu bildirildi.

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