Rodrygo: Galatasaray'a karşı hat-trick yapan 'Real Madrid'in yeni süper yıldızı'

Real Madrid'in Galatasaray'ı 6 - 0 yendiği maçta üç gol atan 18 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Rodrygo Goes, efsanevi İspanyol golcü Raul'un ardından Şampiyonlar Ligi tarihinde hat-trick yapan en genç ikinci oyuncu oldu.

Real Madrid'in Santos'tan geçen yıl 45 milyon Euro'ya transfer ettiği Rodrygo, ilk yedi dakikada attığı iki golle de bir Şampiyonlar Ligi maçlarında en kısa sürede fileleri iki kez havalandıran oyuncu olarak tarihe geçti.

"Yeni Neymar" ve "Real Madrid'in yeni süperstarı" olarak nitelenen Rodrygo ayrıca, Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç Brezilyalı futbolcu oldu.

Zidane: 'Her anlamda iyi oynuyor'

Zinadine Zidane maçtan sonra Rodrygo için "Her anlamda iyi oynuyor. Hücumdaki yeteneklerini iyi biliyoruz ama savunmada da iyi çalıştı ve çok yardım etti. Ama sakin olup, onun üzerinde baskı oluşturmamalıyız" dedi.

İngiltere'de yayımlanan Daily Mail gazetesi Rodrygo'nun dünkü performansı için "İnanılmaz hat-trick'iyle tüm dikkatleri üzerinde toplayan genç oyuncu Zinedine Zidane'ın adamlarının Türk şampiyonları kılıçtan geçirmesini sağladı" yorumunu yaptı.