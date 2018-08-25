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Rögar hırsızları kovalamaca sonunda yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 07:16 | Son Güncelleme

Rögar kapaklarını çalan 4 kişi, polisin dur ihtarına uymayınca yaklaşık 20 dakika süren kovalamacanın sonunda yakalandı

Yenimahalle ilçesinde rögar kapaklarını çalan 4 kişi, polisin "dur" ihtarına uymayınca yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca sonunda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polise hırsızlık şüphelisi 4 kişinin Yenimahalle'de rögar kapaklarını çaldıklarına dair ihbarda bulunuldu.

Bunun üzerine bölgede araştırma yapan ekipler, rögar kapaklarını yerlerinden sökmeye çalışan şüphelileri belirledi.

Hırsızlık zanlıları, polisin dur ihtarına rağmen otomobille olay yerinden uzaklaştı.

Anadolu Bulvarı üzerinden çevre yoluna çıkmaya çalışan şüpheliler, başka ekipler tarafından yolları kesilince Çiğdemtepe Mahallesi'ne, oradan da Aşağı Yahyalar Mahallesi'ne geçti.

Daha sonra Serhat Mahallesi'ne ulaşan zanlılar, yakalanacaklarını anlayınca araçlarını terk ederek ayrı yönlere kaçtı.

Yaya devam eden kovalamacanın sonunda 4 zanlı kısa sürede yakalandı.

Söz konusu şahıslar, hastanedeki işlemlerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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